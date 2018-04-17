“中国朋友让我们这里亮起来”

4月的缅甸，炙热的阳光像要把土地烤化。在缅甸实皆省瑞保市瑞保变电站的施工现场，巨大的水泥柱已被整齐地埋入5米深的地下，中国工程人员和缅籍工人正在一起紧张施工，变电站主要结构雏形初现，未来230千伏的高压电将在这里转换为低压电，进入城市配电网，为周边尚未通电的516个村庄提供电力。

为了实现2030年全国通电的目标，缅甸政府正制定各种电力开发方案。作为缅甸电力产业最大外资来源国，中方正积极配合缅方早日解决电力短缺问题，并在电源建设、输电配电、技术转让和培训等领域同缅方开展全方位合作，让中缅电力合作造福缅甸人民。

缅甸全国目前只有约34%的人口能用上电

记者从瑞保市最大酒店披实庭酒店退房时，酒店经理吴漂莫连连道歉，表示几次停电给记者住宿带来极大不便。

在瑞保市采访，无论是在酒店、餐厅还是企业、学校，记者每天都会碰到停电。很多商铺都准备了发电机，但发电机轰隆隆的噪音让顾客烦躁，昂贵的油费也让商家支出猛增。

芒通住在瑞保市郊的贝多村，这里有几百户人家，还有一所技术大学。芒通家在村口开了个小店铺，每天至少能卖上四五万缅币（1美元约合1300缅币）的商品。进入小店，记者看到冰柜上落满灰尘，打开一看，不少饮料泡在冰水里。“三年前村里通了电，但电压不够，根本带不动冰箱，”芒通无奈地说。他的妻子在一旁补充说，因为每天停电次数太多，电饭锅蒸出来的米饭都是夹生的。

在缅甸各地，记者感受到经济发展的巨大活力：工厂全力运转、公路港口运输繁忙。缅甸2017—2018财年国内生产总值（GDP）预计增长6.8%。亚洲开发银行报告指出，未来20年，缅甸年均经济增长率预计将达到7%—8%，有望成为亚洲发展速度最快的经济体。然而，缅甸国内落后的基础设施与经济发展的矛盾日益突出，如何发展电力并将其输送到城乡各地，满足生产生活所需，是缅甸政府迫切需要解决的问题。

事实上，缅甸的电力资源和天然气储量极其丰富，电力开发却十分落后，全国只有约34%的人口能用上电。截至2016年年底，缅甸全国发电装机容量仅为538万千瓦，仰光省电力负荷占全缅甸的40%以上。至今，全国60%多的城镇和地区仍然无法得到正常的电力供应。

吴漂莫向记者保证：“你下次再来，一定不会停电了，因为市郊的大型变电站明年就建好了。”

为电力项目贴上“中国建造”的金字招牌

吴漂莫所说的市郊大型变电站，是由中国电力技术装备有限公司在实皆省建设的缅甸北部230千伏主干网联通输电工程，这是近年来缅甸基础设施建设的重点工程之一。这一缅甸国家骨干输电项目包括新建两条总长约300公里的输电线路、新建一座变电站和扩建一座变电站。项目计划2019年建成投运，年输电能力约30万千瓦，可满足500万户缅甸家庭的用电需求。

该项目的起点位于克钦邦境内的太平江水电站，终点位于曼德勒附近城市昂多，是缅甸“北电南送”工程重要组成部分，将实现缅北地区电网与缅甸国家主干网联通，有效解决缅甸北部水电站“窝电”难题，极大缓解南部地区电力紧张的状况，从而带动整个中部区域的经济、教育和文化等各方面的快速发展。

傍晚的一场暴雨中断了项目施工。“雨水影响基础浇筑，遇到任何不利条件我们都不会仓促施工，要以中国国家电网公司一流的标准、一流的施工质量建设好这个工程，为项目贴上‘中国建造’的金字招牌，支持缅甸经济社会发展。”项目副总经理巩静涛对记者表示。

2017年底，到工地视察的时任缅甸电力能源部兼建设部部长吴温凯表示，这一项目是缅甸基础设施领域的重点工程之一，将把缅甸北部丰富的清洁能源输送到南部负荷中心，解决困扰缅甸能源输送的难题，中国国家电网公司长期支持缅甸电力发展，为缅甸电力工业进步、经济社会发展作出了积极贡献。

缅甸潜在水力发电量为10.8万兆瓦，绝大部分分布于缅甸北部，在这里中国企业积极参与水电站建设。在克钦邦首府密支那，当地百姓已能够24小时用电，这归功于中国国家电力投资集团公司建设的小其培水电站。该水电站装机容量9.9万千瓦，年发电量5.99亿千瓦时。目前供电范围已覆盖其培、密支那、莫高、莫宁等区域，成为缅北重要的电力来源。

“现在家里的冰箱、电视、电磁炉都可以用了，以前这些电器基本上就是摆设。24小时供电，大家都很开心。”来自密支那的贡加孔高兴地说。提起稳定的电力供应，很多密支那老百姓都竖起了大拇指：“感谢中国朋友让我们这里亮起来。”

提供长期、可靠和安全的整体解决方案

除了水力发电，缅甸也在不断开发天然气、风力、太阳能等能源，努力改变电力供应紧张的现状。而在缅甸，从北到南，无论是在密支那、曼德勒、实皆还是在仰光、皎漂，都能看到中国建设者与缅甸人民共同奋斗的身影。

今年3月，中缅合资的仰光达吉达天然气联合循环电厂项目一期工程正式竣工。项目由云南能投联合外经股份有限公司与缅甸合资建设，规划容量为50万千瓦，其中一期工程10.6万千瓦已正式投入运营，预计每年向缅甸国家电网输送至少7.2亿千瓦时电，约占仰光上网电量的10%。由于电厂投资方和建设方紧密配合，以令人惊叹的“中国速度”圆满完成各项建设任务，最终该电厂提前实现联合循环发电。达吉达电厂成为目前缅甸在运行的效率最高、能耗最小的天然气发电厂。目前，中方正与缅方积极合作探讨二期工程及其他发电厂所需的液化天然气燃料的系统解决方案，为仰光的电力供应提供长期、可靠和安全的整体解决方案。

截至2016年底，天然气发电约占缅甸全国发电量的35.6%。而中缅天然气管道是近年来缅甸能源领域发展的一个突出亮点。根据中缅两国达成的协议，中缅天然气管道按照缅甸的需求和消化能力，随时提供在总输气量20%以内的天然气分输，如果按照最大年输气能力120亿立方米计算，缅甸可以获得24亿立方米的天然气分输，为缓解缅甸电力紧张局面，推动缅甸经济发展，以及改善人民生活质量作出了巨大贡献。

“截至2018年3月31日，中缅天然气管道累计为缅甸下载天然气23.5亿立方米，主要向位于缅甸境内的皎漂、当达和曼德勒三个发电厂供气，其中皎漂电厂设计装机容量10万千瓦，当达为47.3万千瓦，曼德勒为11万千瓦。”中国石油国际管道有限公司中缅油气管道项目副总经理李文斌告诉记者。

“中国帮助缅甸发展电力产业，有助于增加供电能力和降低电价，对缅甸经济社会发展、消除贫困意义重大。”缅甸投资委员会主席觉温期待缅中双方在电力以及其他领域有着更广泛的合作。

加强电力合作是中缅共建“一带一路”的重要课题。中国驻缅甸大使洪亮表示，作为世界上电力产业大国和缅甸亲密友好邻邦，中国有能力、有意愿、有信心帮助缅甸发展电力产业，给缅甸人民带来福祉。

（本报缅甸曼德勒4月16日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 03 版）

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