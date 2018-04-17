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阿富汗军方打死31名“伊斯兰国”武装分子

2018年04月17日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社喀布尔4月16日电  （记者代贺）阿富汗地方官员15日证实，过去48小时内，阿军方在阿北部朱兹詹省发动的清剿行动中打死31名极端组织“伊斯兰国”武装分子。

　　朱兹詹省政府发言人穆罕默德·雷扎·雷扎伊当天说，阿军方在行动中动用了空军和特种部队。被打死的“伊斯兰国”武装分子中包括3名当地指挥官、3名外籍武装分子，另有至少16名“伊斯兰国”武装分子被打伤。

　　这名发言人表示，目前，阿军方在当地已夺回5个被“伊斯兰国”控制的村庄，清剿行动仍将持续。


　　《 人民日报 》（ 2018年04月17日 21 版）
(责编：袁勃)
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