文化交流促进民心相通

一名墨西哥女孩在西藏民族服饰展示厅驻足拍摄。

本报记者 王骁波摄

当地时间4月15日，作为“中国西藏 扎西德勒”文化周系列活动之一的“大美西藏”非遗、文创、服饰和图片展在墨西哥国立多元文化博物馆拉开帷幕。展览集中展示了西藏特色非物质文化遗产、文创产品和民族服饰，既有反映青藏高原雄伟景色、西藏人民生产生活的图片，也有精美的藏文书法作品等实物。此外，这次文化周还推出西藏民族文化艺术演出、西藏唐卡与歌舞系列讲座等活动。

在西藏民族服饰展厅，记者见到了许多陶醉其中的“小粉丝”，小学生凯伦便是其中之一。“中国藏族人的衣服很漂亮，他们的文化、手工艺品、居住环境等都很吸引我。中国的文化和我们很不一样，但那种独特的文化魅力更让我喜欢。”第一次走进中国文化展览的凯伦很享受这次参观，她还告诉本报记者，很想去藏族人生活的地方亲身感受一下。

凯伦的妈妈瓜达卢佩对本报记者说，凯伦从学校里得知展览的消息后就迫不及待地拉着自己来参观。“希望越来越多这样的展览能走进墨西哥。中国和墨西哥都有着悠久的历史文化，但是也有很多文化差异。通过文化展览，我们能够更加了解对方的生活环境、生活习惯，乃至处世态度，继而让两国人民互相尊重，加深友谊！”

中国驻墨西哥大使邱小琪表示，西藏不仅自然风光优美、文艺形式多样，还有着璀璨悠久的历史。墨西哥民众参加系列文化活动，将亲眼见证西藏文化的丰富多彩。欢迎墨西哥民众有机会去西藏，感受世界上最美的风光之一。

本次展览由中国驻墨西哥大使馆、西藏自治区人民政府及墨西哥中国文化中心等主办。作为第十届墨西哥城国际友好文化博览会（友博会）活动之一，“大美西藏”展览将持续至6月25日。中国作为本届友博会主宾国还将举办多场文化活动。

（本报墨西哥城4月16日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 21 版）

(责编：袁勃)