阿盟呼吁对叙利亚“化武袭击”开展独立调查

本报沙特阿拉伯宰赫兰4月16日电 （记者曲翔宇、黄培昭）阿拉伯国家领导人15日呼吁国际社会对据称叙利亚“化学武器袭击”事件展开独立调查。

第二十九届阿拉伯国家联盟（阿盟）首脑会议当天在沙特第三大城市达曼城的宰赫兰举行。会后发表的闭幕宣言称，阿盟正密切关注西方国家在叙利亚采取的行动，强烈谴责对叙利亚人民使用化学武器，并呼吁国际社会对“化学武器袭击”事件进行独立调查。宣言重申通过政治途径解决叙利亚问题的必要性，呼吁叙利亚境内所有外国军队撤离以维护叙主权独立和领土完整。

关于巴以问题，宣言指出，阿拉伯国家坚决反对美国承认耶路撒冷为以色列首都并将美驻以使馆迁往耶路撒冷的决定，坚持认为美国的这一决定无效并违反国际法。沙特国王萨勒曼在当天的会议开幕式上宣布，将此次会议命名为“耶路撒冷峰会”以示对巴勒斯坦事业的支持；他还宣布援助巴勒斯坦1.5亿美元用于耶路撒冷的宗教事业发展，并向负责接受和安置巴勒斯坦难民的联合国难民署捐助5000万美元。

宣言强烈谴责也门胡塞武装持续向沙特发射导弹、威胁沙特安全的行为。宣言还提及伊拉克、黎巴嫩、利比亚、伊朗和反恐等问题。

埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世、巴勒斯坦总统阿巴斯、科威特埃米尔萨巴赫、黎巴嫩总统奥恩等16位阿拉伯国家领导人出席了当天的阿盟首脑会议。

联合国秘书长古特雷斯、阿盟秘书长盖特、欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼、非洲联盟委员会主席法基等国际和地区组织代表也出席了会议。

会议宣布，下届阿盟首脑会议将于2019年在突尼斯举行。

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 21 版）

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