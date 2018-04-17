在“中国制造”提质升级中觅得商机（见证·中国机遇）

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驱车从成都市中心沿成雅高速行驶约40分钟，一个大大的“博世”标牌下，一片银灰色的标准化厂房赫然醒目，这便是博世在中德（蒲江）中小企业合作区的生产基地。这片厂区，完全按照德国博世全球标准设计和建造。

作为博世电动工具在中国的四个生产基地之一，位于成都的电动工具厂房承担着为全球客户提供专业电动工具的职能，已成为博世电动工具全球生产体系中的重要组成部分。在此落户6年的博世成都基地最近又迎来了新动态：打造“德国工业4.0”的智慧互联工厂——博世电动工具蒲江新厂房正式开业。在成都自建厂房成为博世投资西部的又一重要举措。

“中国制造2025” 对接“德国工业4.0”

新接到一个投资上亿元的甲级写字楼装修工程项目，在成都业界已赫赫有名的项目经理徐民开出了设备补充清单。充电电钻、云石切割机、角磨机……许多电动工具后面标注了品牌要求：德国博世。“高品质的工程，需要高品质的专业工具，属于世界500强的博世一直是我们的首选。”徐民说。

让他有些意外的是，这次购买的产品，原产地就在家门口——成都蒲江。

在中德（蒲江）中小企业合作区的生产基地，刚刚开业的电动工具新厂房格外醒目。建成面积8800平方米的新厂房，不仅体现了“德国工业4.0”的智慧互联理念，也是“中国制造2025”的目标，将使用博世标准化的MES生产执行系统、RFID射频识别应用及AGV自动导引车等先进技术，不仅通过实时数据分析以及仓库与生产线的无缝连接，使得运营和供应链更加透明，而且能够实现资源的最佳利用和高效的生产。

对于这家既是全球领先的技术及服务供应商，又是世界500强企业的博世集团来说，这片位于成都郊区的土地，究竟有何魅力？

在成都“西控”战略下的绿色生态小城蒲江，曾让前来考察的博世数位老总赞誉有加。按照“产城一体”模式打造生态工业低碳小城，让德国人下定决心在这里扎根发展。

契合德资企业需求的“中德中小企业合作区”，代表了成都的最大诚意。在成都国家中心城市产业发展大会上，成都市将蒲江划入了“西控”区域，明确了发展定位，将建设现代、绿色、和谐的“国际生态精工新城”作为产业转型的新方向，借力德国科技撬动“成都智造”，全力向高端绿色科技产业迈进。

而西部首家中德（成都）AHK职教培训中心，以及库卡机器人认证学院等“双元制”教育配套，则是推动中国制造转型升级的另一种面向。

在成都市中德（蒲江）中小企业合作区的电动工具新厂房里，多名20岁左右的年轻人紧张有序地忙碌着——按照AHK职教培训的学制安排，他们不久前刚从德国鲁尔工业区多特豪德BFW职业培训促进中心访学归来，进入博世集团及其配套企业实训。“我们希望为合作区乃至西部培养高素质、高技能的‘成都工匠’，毕业后他们将同时取得相当于全球制造企业‘硬通货’的三证——德国工业机械工职业资格证、高级工业机械工职业资格证（中国）及中专毕业证。”德国中小企业总会首席代表托马斯表示。“这样的学校，让所有入驻园区的企业有了高级技术蓝领工人的‘定心丸’，这是吸引德资企业前来投资的巨大优势。”

本地供应链配套成就“智慧工厂”

曾经作为“厂中厂”的盛镁镁业，是专门为博世电动工具蒲江工厂提供配套的本土企业。“这是按照博世的技术要求生产的铝头，不用出车间，这些配件就可直接到达博世的生产线。”盛镁镁业的工作人员说。“博世对配套企业要求之高，让我们感到压力巨大，但是最终我们赢得了博世的认可，也意味着得到了世界先进制造业的认可。”

博世对原材料的要求到底有多高？园区另一家核心配套企业——博盛机械数控机床的操作工人，拿出了一个0.005毫米的产品交付标准——比一根头发丝直径还小10倍，而正是这样的标准，让博世爱上了“本地造”，博盛也从一个校办级小厂一跃成为博世全球配套产品供应商。

“我们非常注重本土化。”博世电动工具事业部全球副总裁贝克表示，供应链本地化是博世电动工具事业部的采购策略之一，博世不仅会在本地引进更多的供应商，也将专业知识分享给他们，进一步提高供应商在生产与供应链方面的能力。

正如贝克所言，强大的本地供应链是博世发展的基石，像盛镁和博盛这样的本地配套企业，在中德（蒲江）中小企业合作区内比比皆是。一方面，园区连续承办了4期德国中小企业经理人来华班交流活动，积极梳理博世的相关配套企业，出台对这些企业的优惠政策，吸引他们前来落户；另一方面，在园区内建设产业集聚配套区，在本土寻找有能力、有潜力的相关企业，培养、引导他们达到博世的标准，形成相对固定的合作关系，既为企业生产提供便利，又以德企标准化、精细化的发展思路带活本地企业的发展。目前，博世电动工具的本地配套率近50%。“我们对入驻运营的德资企业提供全方位的支持保障，着力培优龙头企业及产业链条，带动全产业链共同发展。”合作区党工委副书记张浩介绍，目前，合作区累计引进、培育企业达151家，投资额达168.72亿元。

搭乘一带一路快车让产品更快销往欧洲

在博世电动工具新厂房大厅内，电钻、角磨机、云石切割机等专业工具一字排开，这些产品每天从厂房源源不断地输出。未来，蒲江工厂生产出的产品，将通过蓉欧快铁出口到欧洲国家。“交付周期短、灵活性高可以确保我们的产品能很好地服务于全中国以及全世界的客户。”贝克表示。

在新工厂开业庆典仪式上，博世与成都国际铁路班列有限公司签订了合作意向协议，这也意味着蒲江工厂的产品可通过蓉欧快铁直接输送，极大缩短交付周期，门到门时间从60天大幅减少到25天。博世期待借助蓉欧快铁，把更多的产品更快地送到欧洲。

响应中国西部大开发战略，博世一直积极地走向西部、投资西部，而搭乘“一带一路”的快车，通过蓉欧快铁将产品销往全球，这是成都吸引博世投资的重磅“砝码”。据悉，自2013年4月26日首趟蓉欧快铁开行以来，截至去年底成都国际班列已累计开行逾1700列，连续两年位列全国中欧班列开行量第一。在“蓉欧+”战略推动下，目前中欧班列蓉欧快铁已经开通了从成都到罗兹、纽伦堡、蒂尔堡、莫斯科等14条线路，并依托“蓉欧+”东盟铁海联运通道，联通了新加坡、越南、马来西亚等东南亚国家。

一列列国际班列往来成都，让大千世界近在咫尺。作为横跨欧亚国际物流大通道，中欧班列蓉欧快铁正在成为“一带一路”的重要纽带和成都开放型经济的大动脉，使成都这座不沿边、不靠海的内陆城市，一跃成为国家向西向南开放的前沿，成为国际物流集散、国际产能合作、国际贸易协同发展的开放型经济高地。

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 21 版）

(责编：袁勃)