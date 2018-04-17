第二届“丝路学·国际论坛”在上海举行

本报上海4月16日电 （记者朱东君）4月14日，由上海外国语大学丝路战略研究所、教育部国别和区域研究中心·伊斯兰合作组织研究中心主办的第二届“丝路学·国际论坛”在上海举行。

来自中国、美国、英国、乌克兰、希腊、印度、波兰等国的70余名学者，围绕“一带一路”相关议题进行研讨。

论坛开幕式上还举行了教育部伊斯兰合作组织研究中心揭牌仪式。

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 22 版）

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