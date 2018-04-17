波兰面临“用工荒”窘境

波兰劳工部副部长斯坦尼斯瓦夫·斯威德日前表示，波兰近2/3的政府公共部门在招聘新员工，连波兰政府的就业办公室都有380个职位空缺，给政府解决劳动力短缺问题造成了困难。

波兰近年来面临严重的劳动力短缺问题。当地招聘和人力资源服务商Work Service SA新公布的数据显示，超过一半的波兰境内公司有职位空缺。有研究机构预计，到2050年，波兰劳动力人口数量将减少至1360万，比2015年劳动力总数减少27%，劳动力严重缺乏。

去年10月，按照现任总统杜达竞选时的承诺，波兰开始实施降低退休年龄法案，退休年龄由67岁降至女性60岁、男性65岁。由此，波兰2017年的退休人口从23万激增至55万，劳动力短缺问题日益严峻。

波兰是中东欧第一大经济体。随着近年来经济稳定高速增长，生产和消费市场情绪普遍乐观，用工量上升，失业率稳定在4%左右，远低于西欧国家。劳动力市场的发展带来了薪资水平的上升和消费的提升，但却让企业陷入困境。企业在雇佣新员工，特别是合格员工方面，正面临越来越大的困难。

随着欧盟东扩带来的签证便利化，西欧国家因其更高的薪资水平、广阔的就业前景，吸引了大批中东欧劳动力，经济发展速度较快的波兰也受到波及。同时波兰是欧盟人口出生率较低的国家之一，育龄妇女平均每人仅生育1.3个孩子，伴随着波兰人口总量呈缓慢下降趋势，劳动力紧张在所难免。

为解决这一困境，波兰政府近年来多管齐下，一方面实行新的工作居留政策，吸引外国人填补劳动力空缺。据波兰外交部统计，过去6年乌克兰前往波兰的务工移民超过150万；另一方面，从2016年起，波兰政府推出了“家庭500+”补助计划，推进无差别福利教育，鼓励积极生育，目前已初见成效。

这些举措虽然暂时缓解了波兰的劳动力窘境，支撑了波兰近年经济的快速发展，但无法根本扭转其劳动力市场短缺的大势。由于波兰的薪资水平与西欧国家仍有较大差距，很多务工移民在拿到波兰的务工居留后就进入西欧国家工作，造成了波兰劳动力的二次流失。

“中东欧地区改变经济发展模式并非一夕之功，归根到底还是要靠教育和研发的投入来提升整体经济质量，在世界生产和经济格局中争取更多话语权。”德勤咨询公司布拉格首席经济学家大卫·马雷克说。

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 22 版）

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