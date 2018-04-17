中国国际青年交流中心艺术团在俄演出

本报莫斯科4月16日电 （记者屈佩）15日，中国国际青年交流中心“寄语未来”艺术团在莫斯科上演精彩演出。来自莫斯科、圣彼得堡、北京的青少年儿童展歌喉、秀舞技、演奏民族乐器、玩转花式足球，通过文化艺术了解彼此、增进友谊。

中国驻俄罗斯大使李辉表示，推进“一带一路”建设不仅需要开展经贸领域的合作，同时也需要开展人文领域的合作，不仅需要各个国家人民之间的交流，更重要的是需要青少年之间的交流。

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 22 版）

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