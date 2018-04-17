中国国际青年交流中心艺术团在俄演出

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本报莫斯科4月16日电 （记者屈佩）15日，中国国际青年交流中心“寄语未来”艺术团在莫斯科上演精彩演出。来自莫斯科、圣彼得堡、北京的青少年儿童展歌喉、秀舞技、演奏民族乐器、玩转花式足球，通过文化艺术了解彼此、增进友谊。
中国驻俄罗斯大使李辉表示，推进“一带一路”建设不仅需要开展经贸领域的合作，同时也需要开展人文领域的合作，不仅需要各个国家人民之间的交流，更重要的是需要青少年之间的交流。
共绘亚洲与世界交融发展的新画卷 中国南海之滨，一年一度的“博鳌聚会”让这个春天再次沸腾。 4月11日傍晚，博鳌亚洲论坛2018年年会落下帷幕。4天时间里，60多场主题讨论聚焦中国、立足亚洲、面向世界，来自全球的2200余名代表畅所欲言、凝心聚力，为更加开放、包…【详细】
美最年轻众议长宣布退休为中期选举添变数 人民网北京4月12日电 （记者 姚丽娟）当地时间11日，美国国会众议院议长保罗·瑞安宣布不参加11月举行的中期选举，这意味着他主动放弃连任众议院议长。尽管近几月来不断传出瑞安考虑退休的消息，但消息正式公布后，美国媒体还是炸开了锅。分析认为，…【详细】
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