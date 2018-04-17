中俄航天领域合作空间广阔

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利用各自确定的月球任务开展合作，共同设立中俄月球与深空探测数据中心……不久前，在参加国际空间探索论坛第二次会议期间，中国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司共同签署了《中国国家航天局与俄罗斯国家航天集团关于月球与深空探测的合作意向书》，意味着中俄在航天领域的合作将有进一步动作。

近来，随着中俄两国达成航天领域的合作共识，特别是双方签署《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司2018—2022年航天合作大纲》后，在两国政府部门、科研教育、商业开发等层面，一系列合作行动正在积极推进落实。

具有重要意义的5年合作计划出炉

航天领域是中俄双边合作中的重要领域。去年11月，中国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司签署了《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司2018—2022年航天合作大纲》。

这并非中俄在航天合作领域上的首份大纲，却是一份具有重要意义的5年计划。根据协议，中俄在航天领域的合作将涵盖月球和深空开发、特殊材料开发、卫星系统领域的合作、地球遥感、寻找航天器碎片等5个领域。塔斯社发表文章称，这份合作计划将有助于双方树立并达成更高的目标。

就在该协议签署一个月后，俄罗斯联邦委员会也批准了俄中政府签署的“有关和平研究与利用太空领域的技术保护与合作协议”。俄议员和航天专家在接受俄媒采访时认为，两个大国在航天领域相互合作的具体结果，将加强在全球卫星市场的竞争力。

俄罗斯联邦航天局战略规划管理和目标项目部部长尤里·马卡洛夫在出席东方经济论坛时表示，俄中两国在航天领域的合作日益密切。“主要体现在三个方面：一是在火箭发动机和航天飞机领域；二是涉及在轨航天器部分，包括导航系统、通信等；三是空间碎片监测领域。”

与中国合作会给俄“带来重大价值”

俄罗斯普列汉诺夫经济大学经济系副教授亚历山大·季莫菲耶夫说，中俄两国在对格洛纳斯和北斗卫星导航系统、地球遥感系统等领域上互为补充。他说，俄罗斯一直是火箭发动机和载人航天领域的领先者，而中国在微电子和卫星研制方面拥有优势。

俄罗斯联邦航天局局长杰尼斯·雷斯科夫较早时候也通过媒体表示，俄中两国计划扩大航天领域商业合作。他说，俄联邦国家航天集团公司与中国的合作有着悠久历史，并希望在此基础上扩大合作方式，既包括传统形式，也包括俄中航天企业在商业化新任务框架内的多种合作。

俄国家杜马议员谢尔盖·加夫利洛夫也表达了他的看好：“俄向轨道空间站提供的货物占40%，但在航天服务市场只占5%。若与中国合作，俄不仅能加强有重大价值的太空项目研究，还能增加航天成就带来的收益。”

对中国来说，与俄罗斯在航天领域加强合作也非常重要。以中国的北斗和俄罗斯的格洛纳斯两个系统的合作为例，两个系统的合作有望打破美国在卫星导航领域的“霸主”地位。

自中国卫星导航系统委员会与俄罗斯联邦国家航天集团公司共同成立中俄卫星导航重大战略合作项目委员会后，至今已召开了四次会议。双方不仅签署了合作谅解备忘录、兼容与互操作联合声明、导航技术应用联合声明等重要成果文件，更积极推动北斗卫星导航系统与格洛纳斯系统实现优势互补、融合发展。中国国家航天局秘书长田玉龙此前在出席东方经济论坛时也表示，北斗和格洛纳斯导航系统的合作具有重要战略意义，将提高使用率和性能，为中俄和亚太用户提供更好服务。

月球开发只是“蛋糕上的小樱桃”

从战略合作到科研技术，中俄在航天领域的合作正在更广泛地开展。

高校与科研单位之间也开始了跨越空间的合作。继上海交通大学—莫斯科航空学院中俄联合研究院成立并迎来首批29名俄罗斯籍研究生后，俄罗斯萨马拉国立航空航天大学也开始了与中国南京航空航天大学的合作，两校将共同建立俄中发动机制造科学实验室；而俄罗斯火箭发动机制造商动力机械科研生产联合体1月17日也通过俄媒证实，他们正与中国企业就发动机技术洽谈合作事宜。

接下来，俄罗斯专家期待双方可以在太空垃圾监控问题上展开更多合作。马卡洛夫认为，目前太空有1.8万颗空间物体，只有7%正常使用，其余都是太空垃圾。俄罗斯希望与中国建立统一的近地空间信息交换系统，以便更有效地处理太空垃圾。

俄罗斯已宣布将于2030年在月球上建立自己的基地，中国也正启动登月计划。双方学者普遍认为，若两国加强合作，应该能加快推进彼此项目的实施。

用俄媒体的话说，月球开发只是双方航天合作“蛋糕上的小樱桃”。中国航天专家黄志澄认为，中俄在航天领域合作还有广阔空间，不仅对两国，也将对亚太地区带来更多益处。

（本报莫斯科4月16日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 22 版）

(责编：袁勃)