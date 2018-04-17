高新科技点亮基础教学（科技大观）

威尔德小学位于美国爱达荷州博伊西市郊，外表看起来和其他小学无异，走进教室却发现大为不同。这里每个学生都有一台苹果平板电脑，每位教师都有一台苹果笔记本电脑和迷你平板电脑，每间教室都有一台苹果电视，并能获得相应的技术支持。上课时，学生在自己的电脑上忙活，按照自己的节奏学习。老师在教室里走动，不时俯身指导，或回答学生的疑问，或提醒淘气的学生不要捣蛋……

威尔德小学是美国首批114所接受苹果公司“联手教育”计划资助的学校之一。该计划旨在向条件困难的学校提供科技和专业学习资源。前不久，苹果推出新款平板电脑，其中的“苹果笔”令人眼前一亮。利用这种触控笔，用户可以在平板电脑上轻松地画画、制图或写字。同时，苹果还推出“人人能创造”免费课程，让教师把绘画、音乐、影片制作或摄影等内容以轻松有趣的方式融合至各个学科的现有课程计划中。这一新课程同以前推出的“人人能编程”计划相结合，旨在更加丰富学校课程，点燃学生创造力。

苹果推出新产品显然是为了争夺庞大的教育市场，其他科技公司也在发力拓展。最近，谷歌和微软也宣布推出类似功能的平板电脑或笔记本电脑，学生可以轻松地记笔记、制图表、编制视频或学习编程等。根据分析公司“未来资源”的数据，截至2017年底，美国教室用科技产品中，谷歌占据了60%，微软占据了22%，而苹果约占17%。

然而，让人震撼的不是这些科技公司如何进行“市场血拼”，而是其新产品使学校的教学方式发生了“脱胎换骨的变化”。例如，苹果最新平板电脑就运用了VR和AR技术。用“苹果笔”可以对一只青蛙进行“立体解剖”，轻轻翻开皮肤，便可看到所有骨骼、血管、内脏，每个器官都可单独列出，进行审视、分析。这对学生学习生物知识无疑有很大帮助。学习历史时，如果想了解罗马大剧场，将平板电脑摄像头对准图像或在电脑上一搜，罗马大剧场的立体图像就展现在眼前，与之相关的文字、语音介绍及评价也是随点随到。学生如同身临其境般吸收知识，哪能轻易忘怀？借助课业应用软件，教师能以全新的方式了解学生的学习表现，并根据其需求和潜力，量身定制相应的教学方案。

威尔德小学教师鲍尔女士说，这种个性化的教育以及新的技术手段适用于所有水平的学生，每个学生都能得到应有的关注。据参与苹果“联手教育”计划的学校反映，课堂上使用平板电脑后，学生的成绩有所提高，学习更加积极主动，辍学率和教学成本随之降低。目前，美国中小学都在大力开设STEAM（科学、技术、工程、艺术和数学）课程，为的就是培养具有科技素质的未来人才，科技公司的新产品无疑为STEAM教育助了一把力，也正在推动美国基础教育进行一场静悄悄的革命。

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 22 版）

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