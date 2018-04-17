“不喜欢”中国？那是因为不了解(观点)

以前有一段时间，我认为自己是不会来中国的。因为在菲律宾，我从社交媒体和西方媒体的宣传中，获得的中国印象都是很消极的。

我清楚地记得，2015年有人在社交媒体上发起了一场“抵制一切中国产品”的行动。我当时就想，我是肯定不会去中国了。但是2016年，当时还是总统候选人的杜特尔特让我对中国产生了兴趣，他说话的方式让人感觉他对中国和习近平主席都非常了解。最后，杜特尔特总统“说服”了我。

通过对历史的学习与思考，我了解到，其实中国人早在唐代之前就已经多次到过菲律宾，但从来没有试图殖民，只是用丝绸、瓷器等货物换取香料等商品。时至今日，这种易货贸易的方式仍然存在。

人生总是充满惊喜。我经过努力，获得了一个政府里的职位，这给了我绝佳的机会，让我可以求证心中所有有关中国的问题。在工作中，我遇到了很多同样对中国充满兴趣的人，其中就包括我们的杜特尔特总统。

能够参加中国国际新闻交流中心亚太分中心2018年媒体交流项目，我感到非常荣幸。来中国整整一个月了，直到现在，我还是不敢相信，自己居然来到了这个曾经“不喜欢”的国家。在抵达中国的那一刻，我心中长期以来的中国印象就被打破了。在机场，我遇到了很多热心、有礼貌的中国人，他们热情地帮助我们。在街上，我跟大家说“你好”，总会得到热情回应。在地铁里，人们会和我聊天，只有当我说“我不会中文，只会英文”时才停下来。中国人非常渴望了解我们，特别是我们的非洲朋友在中国都成了“名人”，很多中国朋友和他们自拍合影。

虽然才过了一个月，但感觉就像已经在这里待了一年。我们参与报道了中国重要的政治活动——两会，这可是一份再多金钱也买不到的殊荣。在两会上，我们见证了政府重要官员的产生，我们也感受到，要成为中国的领导者，绝非易事。这一点跟我们国家完全不同，在菲律宾，明星、名人都可以在政府中获得一席之地，但在中国，官员必须从基层干起，证明自己的能力。

现在，我参加的这个项目每周都要学习历史、文化、语言、媒体和政治等方面的知识，这些都是我们在自己国家从未接触过的。我们参与的这个项目，并不是为了让我们热爱中国，而是为了让我们了解事实真相，拥有自己的想法，摆脱曾经灌输到我们意识中的那些错误观念。

在接下来的9个月里，我会继续我的中国之旅。我将珍惜在中国的每一天，抓住学习的每一分每一秒。我将参与报道博鳌亚洲论坛2018年年会、中国国际进口博览会等重大新闻事件，也希望能在中国采访到成龙、姚明等国际知名人物。按照项目计划，我们今年还将走访中国各省市区，体验中国各民族的风土人情，欣赏中国美丽的风景，亲身观察中国民众的日常生活。我特别期待能到习近平主席工作和生活过的地方看一看。

我在此真心呼吁广大媒体同行，共同努力，携手前行，推动媒体全球合作，传播正确和真实的新闻，打击影响媒体信誉的假新闻，拓展我们的能力，使世界成为更美好的家园。诚挚希望，我们的美好情谊不会随着项目的结束而终结，而是成为各国媒体良好合作的崭新开端！

（作者为菲律宾通讯社记者，本报记者孟祥麟采访整理）

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 23 版）

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