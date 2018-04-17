在中国，遇见机遇(我的中国故事)

迪亚拉（左）在和同事交流。

本报记者 王明峰摄

杰伊（右）和创业伙伴泰勒(中)、查理。

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选择在中国创业的许尚杰。

本报记者 牛瑞飞摄

中国是一个古老的国度，传统的文化、技艺博大精深；中国是一个现代的国度，新的创意、新的产业层出不穷；中国是一个开放的国度，来这里工作的外国人越来越多。走进中国，他们认识了一个真实的、不仅仅存在于部分西方媒体描述中的东方国度。当他们与中国或古老，或现代的行业相遇，便碰撞出了有趣的火花。他们见证中国的变化，中国也见证着他们的成长

“我想把中医带去非洲”

本报记者 王明峰

每天早上7点半，四川省成都市一家中医院的老年病区都会出现一位非洲医生的身影，中等身材，戴着金边眼镜，穿梭于各个病床间，时不时举起手里的病例看一看。他操着略带川味的普通话，跟患者交流时总是弯着腰，慢声细语；给患者针灸时小心翼翼，全神贯注。

他就是来自非洲马里的迪亚拉。上世纪80年代，他在中国留学时接触了中医便如痴如醉，开始在广州学医，一直学到了博士后。迪亚拉说，他很认可中医天人合一的整体观和个性化的辨证施治理念。“我觉得越学越有意思。中医博大精深，内涵丰富。一个外国人想学到底、学到通，非常难。我也还在学习，希望能理解通、理解透。”

对迪亚拉来说，中医入门就很难。第一个学期有医古文课，对那时才学了一年半汉语的迪亚拉来说，简直是天书。“疯了，什么都听不懂。”结果可想而知——期中考试不及格。成绩一向很好的迪亚拉觉得“天塌下来了”。他跑去书店，只要对学医古文有帮助的书，《辞海》《康熙字典》……都抱了回来，翻啊翻，背啊背，终于过了这一关，再没考过不及格。

入门难，得到患者的认可更是不易。1997年，迪亚拉刚在成都坐诊时，3天没一个病人，好不容易来了一个，开门一看，“哐”的一声关上门就跑。迪亚拉追到门口，听见病人跟护士理论：“捣什么鬼，我是来找中医的！”“我就是中医。我给你看，没有效果，不收钱。”迪亚拉上前说道。结果，这位患者再回来时，把妈妈和妹妹都带来了。如今，迪亚拉早已名声在外，慕名来找“非洲中医”的患者络绎不绝。

从学习到实践，迪亚拉见证了中医近些年的变化。“随着中国不断加大对中医的投入，现在各个中医院的条件都改善了，口碑也上来了。”迪亚拉所在的医院知名度不断提升，来看中医的人大大增多，走廊里都摆上了病床。国家投入、百姓认可，迪亚拉看到了中医振兴的希望。

在中国生活30多年，迪亚拉也见证了中国的变化。“感觉像做梦一样，变化太快了。我刚来时，北京地铁只有1号线和2号线。我们从五道口的北京语言大学去三里屯的马里驻中国大使馆，要坐两路公交车，那时公交车开得很慢，两头还得走很长一段路，去一趟几乎要花一天时间。如果下午在使馆开会，上午就要从学校出发。”迪亚拉沉浸在回忆中，“成都的变化也很大。我1988年第一次来玩，成都的城区还很小，基本集中在现在的一环以内。等我1994年来成都读书时，二环也挨着城边上了。”

“中国的飞速发展不仅惠及本国人民，也将惠及全世界人民，就像中医药对人类的医疗保健作用一样。”迪亚拉觉得，中医无国界，中医是属于全世界的。

迪亚拉一直想把中医带到非洲去。“中非友谊不说了，非洲的发展也需要中医。中医药很有效，在非洲应该有市场，受欢迎。”他还说，非洲有6000多种植物药，可以用中医的方法来研究开发，发挥这些植物药的作用。

“我希望中医能在非洲开花结果。我们已经开始行动了，地也选好了。”迪亚拉有自己的长远规划，“我准备借鉴自己在云南培训乡村医生的经验，在非洲各地培养医生，很快就能把中医药铺开，同时还要把医疗和教学、科研、医养、康复结合起来。这件事做好了，是中医的一张名片，也是非洲的一张名片。”

“中国带给我的机遇超乎一切”

冷其姝

“超乎一切。”当被问及中国给自己带来了什么时，美国小伙杰伊如此回答。他感慨说：“中国给了我创业与施展抱负的机会。换作在世界上其他任何地方，我们都无法做成‘宝友’这样的平台。实在是千载难逢的好机会。”

2007年，刚刚大学毕业的杰伊来到上海，上海的生活节奏与城市活力立刻吸引了这个21岁的年轻人。原本只打算在中国生活一年的杰伊选择留下来。后来，他又认识了美国人查理和泰勒。2015年，他们合伙创立了电商公司“宝友”。

想法源于亲身经历。在中国的外国人常常听说淘宝，但因为看不懂中文只好放弃。杰伊和朋友们就想，何不做一个网站，把淘宝上的商品信息翻译成英文呢？很快，三人注册公司、开发网站、设计网页。“宝友”就此诞生，2016年3月正式上线。此后网站运转顺利，用户越来越多。用户可以在“宝友”上浏览商品，直接下单，还可以收到“宝友”发来的商品推荐。

现在“宝友”已经有了30多人的团队，杰伊喜欢自己的团队：“大家工作都勤勤恳恳。有一天，办公室突然断网了，所有员工回家后全部加班完成了自己的工作。这种敬业精神不是能买到或逼出来的。”

去年，“宝友”搬进了一栋四层小楼。“办公室像家一样，可以养宠物，有电玩、台球、乒乓球等娱乐设施，地理位置也不错。很舒服，很惬意。”与此同时，杰伊看到大洋彼岸的美国政治和社会动荡，“很庆幸可以远离美国的种种事端，在中国这片土地上专心投身自己热爱的事业”。

定居上海10多年，杰伊感受到中国最大的变化，就是外国人越来越多。在酒吧里，在许多活动现场，甚至在社交媒体上，外国人的身影日益活跃。“现在在上海可以结识来自世界各地的朋友，让我有一种在家乡的感觉。如今不出上海就能做的事可比以前多多了。”

杰伊喜欢中餐，“很难挑出最喜欢的一样。中餐之美正是在于其品种众多，菜式丰富。”平日生活中，肉夹馍、馄饨、生煎是他的最爱。“每天下午遛狗时，我都会在楼下买一个肉夹馍当零食吃。”杰伊笑着说。

杰伊并不满足“宝友”如今所取得的成绩。“今年对我们来说是至关重要的一年。”杰伊与团队希望定义一种新的、更偏社交性质的购物观念。“我们相信，未来可期。”

“‘中国梦’助我们走上成功之路”

本报记者 牛瑞飞

美籍华人许尚杰是艾毅教育集团的创始人兼首席执行官，坐在记者面前的他温文尔雅，总是面带微笑。他常年往返于中国、新加坡和美国，但最喜欢的还是中国。他说，中国，是一旦来了，就再也不想离开的地方。

2003年，许尚杰从美国来中国创业，他选择了教育领域：“中国绝对是全世界最适合创业的地方，这里的人充满了活力，充满了对新事物的好奇心，头脑特别灵活。就教育行业而言，中国有世界上最开放的市场环境，各种教育形式百花齐放，不论是传统的中国教育模式，还是西方的教育理念，都发展得非常好，为全世界源源不断输送着最顶尖的人才。”

15年过去，他对中国的发展感触颇深：“我去国外出差，或者回美国，今年和前一年完全没变化，甚至和10年前也没什么变化。但离开中国一星期再回来，总能发现很多新事物。中国的发展速度，我在世界上任何一个地方都不曾感受过。”

“十几年前，我认为纽约是世界的中心，那时来自世界各地有理想、有能力的人心中都有‘美国梦’‘纽约梦’；如今，中国才是世界的中心，‘中国梦’成为全世界顶尖人才通向成功之路的钥匙。”

“跟你讲一个特别神奇的故事吧！在北京，我遇到了很多在美国时的同学，而且都是偶遇。好几次，我在北京的餐馆吃饭，一抬头，就看见了哥伦比亚大学或哈佛大学的同学，其中好几位都是拖家带口搬到北京，在中国开始了创业生涯。”许尚杰的语气中透着不可思议，“我还有一位特别好的朋友也来中国创业了，在这里创办了一个二手车交易平台。他同样认为中国是世界上最好的创业地点。”

采访临近结束，许尚杰告诉记者：“有一点我特别遗憾，就是西方媒体对中国繁荣发展的真实状态报道得很少，没来过中国的人往往很难了解真正的中国是什么样子。其实中国机会多多、治安很棒、生活便利、美食醉人。来了，真的就不想离开了。”

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 23 版）

(责编：袁勃)