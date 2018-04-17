日本对钓鱼岛搞大动作

日本《产经新闻》日前报道称，为加强对钓鱼岛周边的警戒，日本海上保安厅基本上决定今年配备2架“猎鹰2000”型喷气式飞机，并增加60名航空人员轮替运转。

筹建三大体系 加强岛域监控

近日，《产经新闻》称，为强化夜间监视能力，今年日本海上保安厅将新部署2架“猎鹰2000”型喷气式飞机，并在明年再配备1架2000型喷气机，建立“钓鱼岛24小时监控体系”。

为配合新机部署，日本海上保安厅将增加60名航空人员。届时，那霸基地飞行人员将达130人左右，成为海上保安厅飞行人员最多的航空基地。

这是海上保安厅迄今为止最大规模的人员扩编，也是日本宣布所谓钓鱼岛“国有化”后，在航空方面的首次大规模强化措施。

据悉，除“钓鱼岛24小时监控体系”之外，日方还将用12艘大型巡逻船和相当于14艘巡逻船配备的轮替班组人员，建立应对中国公务船的“钓鱼岛领海警备专用体系”。使用9艘管理能力强化型巡视船，建立应对中国“违法”渔船的“钓鱼岛渔船应对体系”。上述两个体系将于2018年年内制定出来。《产经新闻》称，至此，日本政府计划制定的“钓鱼岛警戒监视三大体系”将全部完成。

一味破坏现状 不利关系缓和

据法新社报道，日本海警官员表示，日本增强钓鱼岛附近的空中巡逻力度是为了“应对中国在该海域日益活跃的行动”。

中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东在接受本报采访时认为，此举是日本有计划、有步骤地落实《第三期海洋基本计划》。这一计划强调日本海洋管理重点工作大致有三个方面：一是进一步加大领海警备力度；二是有效的海洋防灾减灾；三是加强对远离本土的海岛的保护。

外交是内政的延续。受加计学园、森友学园、自卫队瞒报门等事件冲击，安倍内阁陷入四面楚歌的处境。“不能排除安倍政府钓鱼岛行动的背后，有缓和国内丑闻压力的考虑。”吕耀东说。

中国外交部此前在例行记者会上宣布，国务委员兼外交部长王毅4月15日至17日应邀对日本进行正式访问，并同日本外相河野太郎主持召开第四次中日经济高层对话。吕耀东表示，日方的这些小动作，显然是在破坏中日关系回暖的大局。

以斗争求缓和 坚持对话磋商

自日本宣布所谓钓鱼岛“国有化”以来，中日关系日益恶化。为将进入“不惑”之年的中日关系转入正轨，2014年11月7日，时任国务委员杨洁篪与日本国家安全保障局长谷内正太郎就处理和改善中日关系达成四点原则共识，其中第三条为“双方认识到围绕钓鱼岛等东海海域近年来出现的紧张局势存在不同主张，同意通过对话磋商防止局势恶化，建立危机管控机制，避免发生不测事态。”日方在钓鱼岛上的一系列小动作显然违背了中日四点原则共识。

钓鱼岛及其附属岛屿是中国领土不可分割的一部分。无论从历史还是从法理的角度来看，钓鱼岛及其附属岛屿都是中国的固有领土，中国对其拥有无可争辩的主权。

“我们希望安倍政府能真正拿出诚意，落实中日四个政治文件和四点原则共识。”吕耀东指出，“日本的举动无法改变钓鱼岛归属中国的事实，我们应该以斗争求缓和，坚持通过对话磋商来解决两国业已存在的问题”。

(责编：袁勃)