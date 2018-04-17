美英法对叙动武太任性（环球热点）

图为防空导弹的轨迹划破叙利亚天空。

新华社、美联社发

动手了！叙利亚当地时间4月14日凌晨，叙遭到来自美英法三国100多枚导弹的袭击。这是继去年4月对叙政府军目标采取军事打击行动后，美国再次向叙利亚开火。理由则跟上次如出一辙，为了“报复”叙政府对反对派控制区进行的所谓“化学武器袭击”。

炮舰政策再登台

“昨晚完美地执行了对叙利亚的‘精准打击’，感谢英国和法国……结果完美，任务完成！”美国总统特朗普在打击后“按时”更新了推特，炫耀庆功之意溢于言表。与此同时，英国首相特蕾莎·梅和法国总理马克龙也相继表示，空袭叙利亚“取得成功”。

就在美英法联合行动、统一口径、狂秀“恩爱”之时，国际社会对三国绕过联合国安理会擅自对一个主权国家大打出手的罪行进行强烈谴责。

叙利亚政府强烈谴责这一强权行径，称这是“来自美国、法国和英国的侵略”。俄罗斯、伊朗也相继发表强烈谴责。中国外交部发言人华春莹表示：“我们一贯反对在国际关系中使用武力，主张尊重各国的主权、独立和领土完整。”

4月14日，联合国安理会召开紧急会议，俄罗斯递交了旨在谴责对叙利亚进行军事打击的决议草案，内容包括“谴责美国及其盟国违反国际法及《联合国宪章》，对阿拉伯叙利亚共和国进行侵略的行径”。中国和玻利维亚投了赞成票。决议草案虽未获通过，但表达了国际社会的正义之声。

一名俄杜马官员表示，作为一个核大国，俄罗斯不会坐视不管。一时间，美英法与俄罗斯针锋相对，互不相让。

有意思的是，为避免同俄罗斯发生直接冲突，空袭绕开俄罗斯在叙利亚的两大军事基地，精确打击3个叙利亚的境内目标。美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德曾向媒体表示，对叙利亚境内打击目标特地进行了选择，“是为了尽量避免俄军介入的风险。”

敲山震虎针对谁

尽管如此，项庄舞剑，意在沛公。此次空袭警告俄罗斯的意味依然十分浓厚。

“美英法空袭叙利亚，政治意义远大于军事意义。象征性的袭击，敲山震虎，目的是震慑俄罗斯和叙利亚。”上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚接受本报采访时表示，说到底，是美俄两国在中东战略博弈的外化。

冰冻三尺，非一日之寒，美俄在叙利亚问题上的争端由来已久且各有盘算。俄罗斯与伊朗等什叶派国家立场一致，支持叙利亚巴沙尔政府，而美国、以色列、沙特等国则坚决支持反对派。

分析认为，叙利亚的塔尔图斯港是俄罗斯在海外唯一带有军事性质的海军基地，依靠该港，俄罗斯可以保持在东地中海的存在，从而对北约南翼进行牵制，稳住中东支点。

“但是，西方势力随着其所支持的反对派武装在战场上不断失利而呈现出逐渐被排挤出叙利亚的态势。这触动了西方大国的神经，尤其是在中东地区有着传统利益的美英法三国。”孙德刚说。

自叙利亚陷入战乱以来，美欧与俄罗斯围绕叙利亚问题龃龉不断。2015年以来，美欧不断加大对俄的制裁力度。英借口俄使用化武欲毒杀俄国前间谍，联手美、法等西方24个国家相继驱逐俄外交官，俄罗斯和西方矛盾进一步升级。

联合国秘书长古特雷斯在联合国安理会的会议上警告，“冷战带着复仇回来了，但有所不同。那些过去控制风险升级的保障和机制似乎已经不复存在。”他要求各国“在危险的情况下，要负责任地行动”。

政治解决是正道

叙利亚局势牵涉众多国际力量，剪不断，理还乱。世界普遍关注，未来叙利亚的局势走向。

美英法三国此番空袭，为叙利亚局势再添变数，不过有一点是公认的：军事手段不是解决叙利亚问题的良方。

中国外交部发言人指出，政治解决是叙利亚问题唯一现实出路。国际社会有关各方应继续支持联合国斡旋主渠道作用，共同为推动叙问题最终得到妥善解决付出不懈努力。

打完叙利亚，美英法竟也出人意料地向联合国安理会求助，寻求“政治解决”叙利亚问题。

据法新社15日消息，美英法三国已在联合国安理会提出一份新动议，意图对叙利亚疑似化武袭击进行独立调查。西方官员表示，此举意味着西方国家在经过一夜的军事行动后决定重返外交。

“俄罗斯现在还不会跟美英法全面摊牌，特别是军事摊牌，因受西方经济制裁，经济上面临很大问题，限制了其反制力度。”孙德刚认为，今年6月份，世界杯将在俄罗斯举行，在此之前，俄罗斯不会和西方关系全面恶化，更可能选择斗而不破。

但孙德刚认为，俄罗斯可能会采取三种反制措施，外交上，通过联合国安理会，提交谴责“美国及其盟国对阿拉伯叙利亚共和国的侵略行为”的决议草案，抢占道义制高点；政治上，密切与伊朗的关系以制衡西方国家；军事上，加强在叙利亚的军事部署，加大力度扶持巴沙尔政府。

“每当叙利亚局势走向有利于巴沙尔政府时，都是美国等西方大国采取干预措施的重要时间节点。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员崔守军在接受本报采访时说，未来局势将更加复杂，不确定性进一步增加。叙利亚危机是域外大国之间的利益纷争，域外大国之间达不成妥协，叙利亚危机难以得到政治解决。

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