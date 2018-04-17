中国对外开放全面升级造福世界

图为位于改革开放前沿的深圳盐田港码头。2017年，深圳港完成集装箱吞吐量为2520.87万标箱，创历史新高。

新华社记者 毛思倩摄

在2018中国国际电子商务博览会上，来自美国、德国、澳大利亚、印度等11个国家的客商参展。图为新西兰客商（右一）在展会现场向中国消费者介绍一款化妆品。

龚献明摄（人民视觉）

图为X8001次中欧班列满载着45车集装箱，带着中国制造的汽车配件、食品原料、家具电器、日用百货等产品一路开往德国汉堡，标志着2018年陕西中欧班列开行突破100列大关。

张丹华 王国强摄

图为正在北京奥林匹克公园中心区建设的亚洲基础设施投资银行总部大楼，目前已经完成主体结构施工。

胡庆明摄（人民视觉）

图为宁波舟山港穿山港区集装箱码头。舟山港是我国大陆重要的集装箱远洋干线港，是国家的主枢纽港之一。

新华社记者 黄宗治摄

在日前举行的博鳌亚洲论坛2018年年会上，中国国家主席习近平指出：“实践证明，过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。这是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。”

同时，习近平主席还向世界宣布了中国对外开放的四大新举措：一是大幅度放宽市场准入；二是创造更有吸引力的投资环境；三是加强知识产权保护；四是主动扩大进口。对此，海内外各界均认为，这标志着中国对外开放已经进入了新时代，相关举措的落地将给世界经济带来更多正能量。

“大幅度放宽市场准入”

金融是现代经济的核心，金融领域的开放尤其受到关注。

今年，中国宣布将推出几项具有标志意义的举措。在服务业特别是金融业方面，放宽银行、证券、保险行业外资股比限制，扩大外资金融机构在华业务范围；在制造业方面，保留限制的汽车、船舶、飞机等少数行业中，已经具备开放基础的，中国也将尽快放宽外资股比限制。

根据中国人民银行最新安排，未来几个月中国金融开放的措施将集中在以下几个方面：一是取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行；二是将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%；三是不再要求合资证券公司境内股东至少有一家是证券公司；四是内地与香港股市每日交易额度显著放宽四倍；五是允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务；六是外资保险经纪公司经营范围被放宽至与中资机构一致。此外，到年底之前，中国还将在外资金融机构经营限制方面进一步松绑。

伦敦金融城政策与资源委员会主席凯瑟琳·麦吉尼斯表示，英国已经有很多家企业与中国企业和金融机构建立了伙伴关系，新的举措将会让英中合作更加便利。日本参议院议员片山皐月认为，中国宣布的放宽金融服务业准入措施，将对中国经济和世界经济发展带来重要利好。在中国证券监督管理委员会副主席方星海看来，中国金融业进一步扩大开放措施落地后，中国的资本市场将更活跃、更发达，中国与世界各国就能更深入地多赢共赢。

国家发改委国际合作中心首席经济学家万喆在接受本报记者采访时指出，近年来，中国在大幅放宽市场准入方面一直都有实实在在的动作，包括自由贸易试验区、金融开放等方面，都有很多探索和尝试。今后，中国将进一步加大开放深度和广度。

“其实，中国对开放的态度是一以贯之的。重要的是，面对贸易保护主义和逆全球化思潮的抬头，中国仍能坚持开放，其意义已不仅仅限于一个国家或一个经济体，而是在全球范围内起到积极的示范作用，对经济全球化而言也是极大的激励和促进。”万喆说。

“创造更有吸引力的投资环境”

投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。过去，中国吸引外资主要靠优惠政策，现在要更多靠改善投资环境。今年两会期间，中国对政府机构设置作出大幅度调整，目的就是坚决破除制约使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端。

在博鳌论坛上，中国宣布将加强同国际经贸规则对接，增强透明度，强化产权保护，坚持依法办事，鼓励竞争、反对垄断。今年上半年，将完成修订外商投资负面清单工作，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。

财政部副部长程丽华说，中共十八大以来，中国开启了构建现代税收制度体系的改革。例如，全面推开营改增试点改革，征收66年的营业税从此退出历史舞台；全面实施资源税从价计征改革，开展水资源税试点；完善消费税制度、出台实施环境保护税法。在全球经济形势错综复杂的背景下，中国率先实施了一系列重大减税降费改革措施，下了先手棋，打了主动仗。未来，中国将进一步优化税收结构，构建更加公平、简洁的税收制度。

与此同时，各地方也积极提升本区域内的营商环境，“筑巢引凤”。例如，上海金山区推行一系列改革举措，行政审批权力下放成为提高效率的重要一步；再例如，广东自贸区南沙片区共形成376项改革创新成果，涵盖政务服务创新、证照分离改革、商事制度改革、事中事后监管体制建设等重点领域，显著提升了营商环境；又例如，山东省公布了84项涉地税业务“最多跑一次”清单和23项“全程网上办”清单，最大限度地为企业节省办税成本……

万喆表示，中国在40年的改革开放过程中十分明白，只有营造出好的营商环境，才能释放人才、资金、技术等要素的活力，为可持续发展增添动力。如今中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正在推行的供给侧结构性改革就是为了进一步清除阻碍营商环境优化的体制机制障碍，使之更加适应新时代发展的需要。

“加强知识产权保护”

在经济活动中，实现增长通常有两条路，一是要素数量本身增多，二是生产率的提升。前者通常受制于资源禀赋，而后者则依靠人类的智慧和创新。因此，随着全球经济逐步从要素驱动型向技术驱动型转变，知识产权保护也日益重要。

加强知识产权保护，是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。对此，外资企业有要求，中国企业更有要求。在博鳌论坛上，中国宣布将重新组建国家知识产权局，完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。同时，中国鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。

过去5年，中国共查处专利侵权假冒案件19.2万件，商标侵权假冒案件17.3万件，知识产权保护社会满意度由2012年的63.69分提高到2017年的76.69分。2017年，发明专利申请138.2万件，其中国内申请超过了90%；商标申请量达到574.8万件，其中国内申请量占到96%。这些数字，既彰显了中国国内市场主体和创新主体对保护知识产权的强烈需求，又彰显了中国蓬勃的创新创业活力。

今年，中国知识产权局将从引入惩罚性赔偿措施，整合审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解等多种保护渠道，积极推进知识产权“快保护”，加强对各类主体知识产权同等保护等四个方面，进一步形成知识产权保护的合力。

印度孟买理工学院校长德旺·维品·哈克汗表示，中国提出这些新举措，对全球来说都是非常重要的。比如明确提出加强知识产权保护，将进一步推动创新。更多创新者愿意并且敢于花更多时间去研发新的想法和创意，这将极大促进中国的创新。

在意大利前总理普罗迪看来，随着中国制造的产品遍布全球，对中国产品的质疑也时常出现，中国在知识产权保护方面的新举措会缓解这一局面。“其实越来越多的中国企业对于保护知识产权也更加感兴趣了，因为中国企业的创新能力现在已大大提高，到了中国企业更加关心知识产权问题的时候了。”普罗迪说。

“在知识产权保护方面，中国经验虽然不如发达国家多，但是近年来，中国在知识产权保护方面的探索值得肯定。这一方面体现了中国对世界经济保持积极态度；另一方面，中国作为发展中国家，加强知识产权保护也是向着更高发展质量标准迈进的有益探索。”万喆说。

“主动扩大进口”

习近平主席指出：“中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口，促进经常项目收支平衡。”

今年，中国将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税，努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品进口，加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程。同时，中国也希望发达国家对正常合理的高技术产品贸易停止人为设限，放宽对华高技术产品出口管制。

“目前，WTO框架下的多边贸易体系的进一步发展遇到瓶颈。这时，中国将首次举办中国国际进口博览会，通过开放让世界共享中国市场，有利于形成示范效应，促进各国发展贸易和开放市场，推动经济全球化深入发展和构建开放型世界经济。”万喆说，中国愿意进一步打开国门，对各方在服务贸易、技术转让等新型贸易方面达成更多共识也有积极意义。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山认为，习主席宣布一系列开放市场、扩大进口举措，这让包括马来西亚在内的周边国家由衷地赞同。希望中国在保护主义、逆全球化抬头情况下继续高举自由贸易旗帜，反对贸易保护主义，维护多边贸易体制权威。

北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫表示，未来，中国将更好地调动每个人的积极性，并充分利用国际国内两个市场、两种资源，主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济。

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明表示，中国提出的四方面扩大开放举措，将深刻影响中国与世界经济发展和全球化的“下半场”走势。目前全球投资受到的限制越来越多，有安全审查的限制，有产业政策的限制，也有体制机制的限制，中国则将打破各类限制。这不仅是一条开放之路，也是一条发展之路。

(责编：袁勃)