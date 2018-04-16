《眼睛怎么了：眼科医生告诉你》为眼睛保驾护航

大夫，孩子能不能不戴眼镜？是不是戴上眼镜就摘不掉了？是不是戴上眼镜，孩子的度数还得加深？是不是戴上眼镜，孩子的眼球就会往前突出了？……一系列的问题反映了患者及家属对眼睛健康的渴求。

4月14日，北京同仁医院眼科主任医师翟长斌医生“眼睛的小确幸：护眼的正确打开方式”科普讲座在清华大学图书馆邺架轩书店举行。由北京同仁医院翟长斌主任医师撰写，眼视光全行业科普平台E+E学院绘图，清华大学出版社出版的《眼睛怎么了：眼科医生告诉你》护眼手边书已在各大平台上架。该书是翟长斌把自己多年的从业经历以及在微博上被咨询最多的问题整理而成，围绕大家最关心的有关眼睛的疑惑，阐述了视力缺陷的根源以及大家在日常生活中常用的眼镜与眼药水、生活中不怎么留意的用眼误区。

知名自然摄影师、旅行者徐可意为大家分享了自己做近视手术后环游世界七大洲四大洋的经历，还为大家播放了由她和先生制作的《南极不难及》纪录片，让大家领略了南极洲的冰山与美丽的企鹅、海豹。

翟长斌作了护眼知识的科普讲座，讲座分为3个部分，“屏幕党”“低头族”如何护眼；仿生晶体和纳米眼药水靠不靠谱以及近视手术可不可行。互动环节，、读者们与翟长斌进行了互动，“干眼症怎么办？”“OK镜可以带吗，应该怎么带？”“孩子年纪小，已经近视400度，该怎么保护孩子的眼睛？”……翟长斌都为大家进行了深入、科学的解释。

(责编：李阿茹娜(实习生)、常红)