引导留学少年坚定文化自信 心向祖国母亲

“护航计划--公益宣讲进校园”活动现场讨论

“坚定文化自信，勿忘华夏之根。永为中华儿女，心向祖国母亲。” 2018年4月14日，伴随着同学们的诵读声，由中国儿童少年基金会联合有关单位共同推出的公益项目“护航计划”在京启动。同时，中国儿基会联合北京电视台等单位开展的“护航计划--公益宣讲进校园”系列活动也拉开帷幕。

根据教育部刚刚公布的数据显示，近五年来，已有约231万留学人员学成归国服务祖国发展，我国已经持续多年是世界最大留学生生源国。其中有一部分留学生正处于人生观、价值观、世界观形成的关键期，如何引导留学少年树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强爱国爱家的情怀显得尤为重要。同时留学生还面临人身安全、陌生环境适应、心理健康等多方面的挑战。

“护航计划”作为一个助力新时代人才发展的公益项目，旨在弘扬文化自信，通过宣传教育和公益服务，切实为出国留学的少年学子成才保驾护航，帮助他们立志勤学、健康身心、学有所成、报效家国，承担新时代历史使命。

中国儿童少年基金会秘书长朱锡生在启动仪式上表示,现阶段， “护航计划”主要围绕留学生思想文化、学习生活中的关键性需求,开展“文化护航”、“安全护航”、“服务护航”。通过“护航计划--公益宣讲进校园活动”，邀请知名教育专家、归国学者、海外华人优秀楷模等，宣讲文化自信，举办文化陪伴活动，让海外学子能够出国前立志求学、出国中学有所成、归国后报效祖国，担当 “华夏文化使者”。同时，打造 “护航计划”公益平台，最大程度整合国内外优质资源，为留学生提供包括心理咨询、SOS紧急救援、金融、国际航空等方面的公益服务。

中信集团等集团内企业将共同组成“护航计划”爱心梯队，通过专属银行卡、留学生航空意外险等服务措施，用心服务留学和归国学生家庭，履行企业社会责任。活动现场，李庆萍代表中信银行向护航计划捐赠1000万元，这是继去年中信保诚人寿捐赠1000万元后中信集团旗下企业第二次为“护航计划”捐款。

随后，在“护航计划--公益宣讲进校园”的首场活动中，中国国学中心学术处处长朱翔非与北京大学西葡语系系主任范晔就“用文化自信为人才护航”主题与留学生及学生代表展开了深度讨论。从“出国留学的动机”、“何为志存高远”到“如何在海外生活中运用和展示传统文化经典智慧”，留学生代表用亲身经历讲述了在异国他乡，中华传统文化给予自己和身边人的信念力量，两位专家将陌生环境下国学的处事智慧娓娓道来。鲜活的案例和专家的指导把现场气氛推到高潮，引起台下学生踊跃发言，纷纷表达“志存高远，争做栋梁”的民族自豪感。

(责编：李阿茹娜(实习生)、常红)