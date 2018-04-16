科普教育专家研讨“全国儿童食品安全守护行动”

4月13日，在“全国儿童食品安全守护行动”2018年度科普教育工作专家研讨会上，来自国家食品安全风险评估中心、中国疾病控制预防中心营养与健康所、食品安全治理协同创新中心、北京大学、中国农业大学、科信食品与营养信息交流中心等单位的三十余位行业内的专家学者们共同探讨全国儿童食品安全。此次科普教育工作专家研讨会，旨在完善儿童食品安全和食育知识体系，如何更好地与当下社会食品安全普遍问题衔接，更重要的是把食品安全拓展到婴幼儿领域。

与会专家学者纷纷从所在的专业领域出发，分析探讨儿童亟需掌握的食品安全和食育知识。经过专家的共同审核，研讨会首先确定了最新版的“儿童和婴幼儿食品安全和食育知识体系大纲”。此大纲让服务于全国广大少年儿童的“儿童食品安全守护行动”项目，更加专业化，权威化开发宣教材料。与会专家被分为儿童组和婴幼儿组两组，深度探讨了儿童掌握食品和食育知识的方式，根据不同年龄段受众的教育深度如何落实具体知识点，以及如何应用更有效的科普教育形式等话题。专家强调，培养儿童良好的饮食习惯十分重要，儿童的科普教育一定要注意分年龄段、分区域，有针对性的科普不同的知识内容，尤其建议项目向农村地区延伸。科普形式方面，与会嘉宾也贡献了新的创意，力求将科普做的有趣，更贴近儿童生活。

儿童食品安全教育离不开法律的支撑，食品安全治理协同创新中心常务副主任韩大元从法律角度强调：“在法治社会，任何时候儿童的身心健康都是优先的，‘全国儿童食品安全守护行动’中的‘守护’必然是多元主体多元治理。”

中诚公益创投发展促进中心理事长郭晓表示：“‘全国儿童食品安全守护行动’是凝聚了跨界多维度力量的一个平台，相信在各位专家的专业指导下，项目办在2018年将走进更多城市和地区，惠及更多儿童和家庭。”

“全国儿童食品安全守护行动”自2016年6月启动以来，现已跨越北京、上海、青岛、成都、深圳、福州、昆明、天津、沈阳9座城市，围绕儿童食品安全及食育主题，举办了85场丰富多彩的移动体验营活动，1场全国范围的食品安全主题绘画大赛；并发放了64000余册主题漫画书，2000余个动手学习盒，受益人数达30万余人。

(责编：李阿茹娜(实习生)、常红)