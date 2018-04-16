"中国改革开放40周年与非洲发展"论坛在电子科技大学举行

图为“中国改革开放40周年与非洲发展”论坛开幕式现场。(张欣怡 摄）

人民网讯 为期一天的“中国改革开放40周年与非洲发展”论坛14日在电子科技大学举行。电子科技大学党委副书记申小蓉，中国社会科学院西亚非洲研究所副所长张宏明，教育部国别和区域研究工作秘书处秘书长罗林，电子科技大学学校办公室主任、公共管理学院院长汤志伟出席论坛开幕式并先后致词。电子科技大学西非研究中心主任、电子科技大学公共管理学院赵蜀蓉主持了开幕式。

论坛由电子科技大学西非研究中心、中国社会科学院西亚非洲研究所《西亚非洲》编辑部联合主办，电子科技大学公共管理学院承办。论坛以“中国改革开放40周年与非洲发展”为主题，设置中国改革开放发展道路与中非治国理政经验分享、“一带一路”倡议与非洲发展、西非国别研究三个议题。

电子科技大学党委副书记申小蓉致词，代表学校向与会者致以诚挚的感谢和欢迎，并对论坛的召开给予充分肯定和支持。她表示，举办此次论坛是该校推进国家哲学社会科学“走出去”战略的重要举措，也是推进该校构建国际化跨学科研究体系及打造新型高端“智库”的有益探索和尝试。她说，40年前，中国改革开放拉开序幕。从此，在历届中国政府及其领导人的率领下，全国人民上下一心、共同努力，经过近40年的发展，中国的经济建设和社会发展都取得了举世瞩目的伟大成就；另一方面，中国领导人还积极倡导构建“人类命运共同体”，努力与世界携手共进，为世界的和平与发展贡献了中国智慧、提供了中国方案。

申小蓉表示，中国与非洲有着牢固的传统友谊和良好的合作关系。自中国改革开放以来，中非友好合作关系快速发展，成果显著，完成了从政策调适到成熟发展的新型战略伙伴关系的转变；双方高层交往更加密切，经济合作取得前所未有的成果；中非在发展援助和国际领域的合作形成了自身特色。“一带一路”倡议提出之后，更是开启了中非经贸合作和中非友好合作关系的新纪元。她希望本次论坛不仅能为中非发展的经验及问题研讨提供一个良好的交流平台，也能为推动中非友好合作可持续发展发挥积极作用，碰撞出更多的学术火花、形成更多的学术成果。

开幕式上，中国社会科学院西亚非洲研究所副所长张宏明表示，本次论坛将中国改革开放40周年与非洲发展结合起来研讨，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推进中非合作与发展并实现共赢的重要契机。教育部国别和区域研究工作秘书处秘书长罗林表示，本次论坛特设“西非国别研究”议题，这对加强中国与西非国家间的交流与发展及西非国别领域的研究意义重大。电子科技大学公共管理学院院长汤志伟代表论坛承办方对论坛的顺利开幕表示热烈的祝贺，同时表示本次论坛对促进学院学科发展及专业建设至关重要，是人文社科领域一次不可多得的学术交流良机。

在论坛研讨阶段，教育部长江学者、浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武表示，随着中非合作的日益深入,非洲国家的主权安全、政治稳定和经济发展状态,与中国国家利益之间的关联日益紧密。通过经验交流与知识共享,用中国改革开放40年所累积的经验和教训,来参照对比非洲的发展困境与发展难题，探讨非洲如何获得经济发展、保持国家稳定、增强发展能力建设等，将成为中非双方实现持久共赢的关键。

北京大学非洲研究中心主任、中国非洲史研究会会长李安山表示，近年来，非洲经济社会发展迅速。非洲作为中国“一带一路”建设的重要组成部分，拥有丰富的自然资源和人力资源。如今，中国正在进行经济结构调整和产业升级，非洲正在积极推进工业化发展，中非双方在产能合作方面互为优势，互为机遇。当然，在这方面中非双方也面临来自政治、经济、社会及文化等诸多层面的风险与挑战。因此，中非产能合作需加强顶层设计，有序推进。

电子科技大学经济与管理学院教授何铮从职业预期与工作满意度两个维度探析了中国高等教育对西非主要国家之一加纳来华留学生的影响，并表示中国高等教育培养模式下，加纳留学生的职业意向更加多元，职业预期和工作满意度逐步提升。同时，何铮教授表示来华的加纳留学生也为推动中加友谊搭建了“桥梁”，为两国的友好关系与合作以及加纳的经济社会发展与繁荣作出贡献。

电子科技大学西非研究中心副主任李平在论坛总结时表示，论坛采取专家讲授、分组讨论、汇报交流等多种方式展开，议题集中，视角多元，与会学者从理论基础和实践路径两个层面，就中国40年改革开放和社会主义现代化建设新时期的成就和经验，与非洲发展等问题进行了研讨交流，并为中非之间开展进一步合作提出了不少建议和设想。

出席论坛的还有来自教育部国别和区域研究工作秘书处、中国社会科学院西亚非洲研究所、《西亚非洲》编辑部、北京大学、中国人民大学、外交学院、上海国际问题研究院、上海师范大学、南京大学、浙江师范大学、江苏师范大学、湖南师范大学、河海大学、云南大学、中共中央党校、中非贸易研究中心等机构的非洲问题研究领域的专家学者、社会实践者、核心期刊的主编、编辑，以及电子科技大学的教师和留学生代表等共计70余人。

电子科技大学是教育部直属全国重点大学，是“985工程”“211工程”重点建设大学，也是“双一流”建设A类高校。该校在巩固和加强电子信息领域传统优势的同时，积极发展哲学社会科学，2016年与加纳的5所大学共建了西非研究中心。该中心着眼于西非国家发展的现实问题和需求，以留学生人才培养为基础，搭建高水平的国际学术交流平台，发布研究课题，开展联合研究，为中国及西非国家提供高水平智库服务。（赵蜀蓉）

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