美农场召回两亿枚鸡蛋　疑受沙门氏菌污染

新华社华盛顿４月１６日电 美国食品和药物管理局日前发表声明说，由于疑似受到沙门氏菌污染，美国一家企业自愿召回２．０７亿枚鸡蛋。截至本月１３日，全美已报告至少２２例因食用该农场鸡蛋患病的病例。这是２０１０年以来美国最大规模鸡蛋召回事件。

美药管局的声明说，这家企业名为“玫瑰英亩农场”，疑似受污染的鸡蛋由该企业旗下位于北卡罗来纳州海德县一家养鸡场生产。这批鸡蛋已通过零售渠道或餐厅被销往科罗拉多州、佛罗里达州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州等地。

目前涉事农场尚未就事件发出进一步声明。

沙门氏菌是一种常见食品污染源，可引发急性肠胃炎。患者感染病菌后会出现发热、腹泻、呕吐、腹痛等症状，病情往往持续４至７天，严重时会死亡。５岁以下儿童、６５岁以上老人或免疫力有缺陷者更易受感染。

美国疾病控制和预防中心数据显示，近年来每年沙门氏菌在全美引起约１２０万人患病，４５０人死亡。２０１０年８月，美国艾奥瓦州的两家农场先后召回总数超过５亿枚可能含有沙门氏菌的鸡蛋，当时受污染的鸡蛋导致全美１６００余人患病。

据介绍，含有沙门氏菌的鸡蛋之所以会导致美国很多人患病，是因为很多美国人喜欢生食或吃半熟的鸡蛋，还有一些人接触含菌鸡蛋的蛋壳后没有立刻洗手，导致病从口入。

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