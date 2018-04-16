中东一些专家认为美英法军事打击叙利亚将恶化地区局势

连日来，中东一些国际问题专家就美国、英国和法国１４日对叙利亚发动军事打击发表评论，认为这有违国际法，是“不正义”之举，将使本已复杂的中东地区局势更趋恶化。

突尼斯《晨报》国际新闻主编埃茜娅·阿特鲁斯说，美英法的军事行动有违国际正义，这种“秀肌肉”的方式可能诱发地区暴力冲突，助长恐怖主义。她认为，西方国家军事干预将恶化地区局势，使政治解决叙利亚问题的希望更加渺茫。

土耳其智库“２１世纪土耳其研究所”所长贾希特·阿尔马安·迪莱克说：“此次攻击不具有国际法律基础，违反了国际法。此类未经（安理会）授权的行动将会为更多非法行动打开方便之门。因此，这不是一次站得住脚的攻击。”

巴勒斯坦比尔宰特大学政治系教授艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德说：“我认为美国等西方国家军事打击叙利亚是不公正的侵略，违反了国际法和国际共识。”他说，西方国家以“化武袭击”为借口打击叙利亚，这让人想起了伊拉克的大规模杀伤性武器。这些莫须有的指责，充分证明了西方国家的虚伪性。

阿瓦德认为，叙政府收复东古塔大部分区域后，首都大马士革面临的威胁下降，这对叙政府来说是巨大胜利。叙政府还可以腾出手，展开收复其他地区的攻势。目前叙政府正在占据优势，这也是西方国家撕下虚伪面具、直接打击叙利亚的重要原因。

突尼斯国际问题学者尼扎尔·马克尼认为，美英法三国发动这次军事行动，是为今后谈判争取更多筹码。他说，叙利亚政府军在东古塔地区取得军事进展，对西方支持的反对派武装是沉重打击，西方国家急需扭转叙利亚局势。

埃及阿拉伯战略与政治研究中心主任穆罕默德·萨迪克指出，目前为止没有确凿证据表明叙利亚政府军使用了化学武器，军事打击缺乏正当理由。“今日的打击是２００３年美国以伊拉克持有大规模杀伤性武器为借口发动伊拉克战争的重演。”

埃及尼罗河战略研究中心研究员艾哈迈德·巴恩说，美国等国对叙利亚发动的军事打击将极大激化地区冲突，搅乱本已复杂的地区局势。他认为，美国的目的是反制俄罗斯和伊朗在该地区日益增长的影响力，阻止叙利亚政府在军事上取得完全胜利。（参与记者：刘锴、马迪、易爱军、赵悦、杨媛媛、郑凯伦）

(责编：燕勐、曹昆)