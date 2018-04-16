美太空私企将尝试回收火箭第二级

新华社洛杉矶４月１５日电（记者 郭爽）美国太空探索技术公司已多次成功回收火箭第一级，为进一步降低火箭发射成本，该公司１５日表示将尝试用巨型气球回收“猎鹰９”火箭的第二级。

太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克１５日在社交网站推特发文说，该公司将尝试用一个巨大的气球将火箭第二级带回来。他在与网友的讨论中认为，充氦气的气球可以用于回收火箭第二级。

马斯克说，可以通过反推点火让火箭第二级降落在太平洋中某个位置，将努力让落点与“史蒂文先生”这样的捕捉船更近。

“史蒂文先生”是太空探索技术公司尝试回收火箭整流罩所用回收船的名字。船上多只“手臂”撑着一张大网，用于“捕捉”火箭发射时坠落的整流罩。整流罩是运载火箭的重要组成部分，安装于火箭顶部，用于保护卫星及其他有效载荷，避免它们受到有害环境因素的影响。

目前，“猎鹰９”火箭的单次发射成本约６２００万美元，如果能实现对更多组件的回收，还可进一步降低发射成本。

太空探索技术公司２０１５年１２月成功实现对“猎鹰９”火箭第一级的陆地回收，随后在２０１６年４月实现海上回收。此后，该公司多次在陆地和海上回收火箭第一级。今年２月，该公司首次尝试用“史蒂文先生”回收船“捕捉”坠落的整流罩，但是以几百米误差宣告失败。

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