格鲁吉亚第一副总理：以“一带一路”深化两国商贸往来

人民网北京4月16日电（张晓赫）“格鲁吉亚对中国主张的和平共处五项原则给予高度赞赏。格方全力支持并积极响应中国‘一带一路’倡议。”日前，格鲁吉亚第一副总理兼经济与可持续发展部部长迪米特里·库姆西什维利率团访问丝绸之路国际总商会北京代表处时表示，总商会正成为推动格鲁吉亚参与“一带一路”务实合作的重要合作伙伴。

迪米特里·库姆西什维利说，“中国在博鳌亚洲论坛提出的‘中国将放宽市场准入、扩大开放’，为推动全球贸易开放，促进世界贸易体系平衡，为亚洲乃至世界的繁荣注入了新的动力。格鲁吉亚对此表示欢迎并高度赞赏习近平主席为推动建立新型国际关系和构建人类命运共同体做出的不懈努力。”

“我们希望与中国政府继续共同推动‘一带一路’建设特别是在互惠互利的基础上，推动格中两国经济社会的全面发展。同时，我们也希望与丝绸之路国际总商会继续加强合作，共同推动第比利斯‘一带一路’论坛的举办，使‘一带一路’倡议在高加索乃至中东欧地区产生更加广泛的影响，更好的造福各国人民。”迪米特里·库姆西什维利表示，去年与总商会共同举办的第二届第比利斯“一带一路”国际论坛，在格鲁吉亚等“一带一路”国家和地区产生了积极反响，通过总商会搭建的“网上丝绸之路”平台，格鲁吉亚的红酒等商品在中国也找到了很好的市场。

丝绸之路国际总商会主席吕建中表示，“丝绸之路国际总商会与格鲁吉亚有着不解的情缘。格鲁吉亚也是总商会最重要的合作伙伴，总商会的全球首站路演在格鲁吉亚举行，总商会主办的‘首届丝绸之路工商领导人峰会’的主宾国是格鲁吉亚，第比里斯‘一带一路’国际论坛是总商会与国家政府共同举办的第一个以‘一带一路’为主题的国际论坛。总商会愿继续发挥好桥梁、纽带和平台作用，推动各国间特别是格鲁吉亚与中国间的项目对接、人文交流与务实合作。”

格鲁吉亚驻华大使大卫·阿普恰乌利、格鲁吉亚经济与可持续发展部副部长乔治·切尔克孜什维利、格鲁吉亚经济与可持续发展部副部长盖纳迪·阿维拉泽、湖南省人民政府驻北京办事处主任王晓鸣、丝绸之路国际总商会秘书长李中航等出席了相关活动。

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