中国军工亮相马来西亚亚洲防务展

新华社吉隆坡４月１６日电（记者刘彤 林昊）为期４天的第１６届马来西亚亚洲防务展１６日在吉隆坡开幕，中国国家国防科技工业局组织５家企业以“中国防务”整体形象参展，展示中国军工科研生产实力。

此次参展的中国企业包括航天长征国际贸易有限公司、中国船舶重工国际贸易有限公司、中国北方工业公司、中电科技国际贸易有限公司以及保利科技有限公司。“中国防务”国家展团展览面积超过４００平方米，参展企业利用模型、图表和视频演示等对中国技术装备进行了集中介绍。

航天长征国际贸易有限公司重点展示了ＬＹ－８０Ｎ武器系统、ＣＨ系列无人机等产品。中国船舶重工国际贸易有限公司推出系列化常规潜艇和护卫舰解决方案，展出的２６００吨级常规潜艇、４０００吨级护卫舰等各类舰艇装备可满足各国海军的需求。

中国北方工业公司展示了ＶＴ４型主战坦克、ＡＲ３大口径远程火箭等先进陆战武器。中电科技国际贸易有限公司突出展示远程防空雷达和中程补盲雷达。保利科技有限公司重点展示了反恐防暴和海防工程类技术和产品。

近年来，中国军工优势装备“走出去”步伐不断加快。２０１７年，中国船舶重工国际贸易有限公司成功签约的ＬＭＳ濒海任务舰项目，是中国军贸企业首次向马来西亚出口大型军事装备。

据主办方介绍，本届防务展展览面积达４.３万平方米，吸引了６０多个国家和地区的１６００家军工企业参加。展览期间，马方还将举办一系列安全防务论坛和交流活动。

马来西亚亚洲防务展始于１９８８年，每两年举行一次，目前已成为地区和世界上重要的防务展洽会之一。

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