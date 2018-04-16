“大美西藏”展览在墨西哥揭幕

新华社墨西哥城４月１５日电（记者吴昊）“大美西藏”非遗、文创、服饰和图片展１５日在墨西哥首都墨西哥城开幕，远道而来的西藏文化展品走进墨西哥民众视野。

展览当天在墨西哥国立世界多元文化博物馆举行开幕仪式。作为“中国西藏 扎西德勒”文化周活动之一，展览集中展示了西藏特色非物质文化遗产、文创产品和民族服饰，既有反映青藏高原雄伟景色、西藏人民生产生活的图片，也有精美的藏文书法作品等实物。此外，这次文化周还推出西藏民族文化艺术演出、西藏唐卡与歌舞系列讲座等活动。

西藏大学艺术学院教师德拉才旦表示，墨西哥文化和西藏文化有很多共同点，两地艺术史悠久而发达，民众都热爱艺术。两地同属高原地区，在舞蹈音乐等艺术形式方面给人奔放热情的感觉。

中国驻墨西哥大使邱小琪表示，西藏不仅自然风光优美、文艺形式多样，还有着璀璨悠久的历史。墨西哥民众参加系列文化活动，将亲眼见证西藏文化的丰富多彩。欢迎墨西哥民众有机会去西藏，感受世界上最美的风光之一。

本次展览由中国驻墨西哥大使馆、西藏自治区人民政府及墨西哥中国文化中心等主办。作为第十届墨西哥城国际友好文化博览会（友博会）活动之一，“大美西藏”展览将持续至６月２５日。中国作为本届友博会主宾国还将举办多场文化活动。

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