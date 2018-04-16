外交部：叙利亚问题政治解决是唯一现实选择

人民网北京4月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：近日，澳大利亚外长在接受采访时表示，澳方致力于经济开放和贸易自由化，对美国单方面针对部分贸易伙伴采取提高关税等措施表示关切。中方对此有何评论？

答：澳方这一表态反映了国际社会的普遍看法。美国的单边主义和保护主义政策不仅损害中方利益，也损害多边贸易体制和世界各国利益。中方愿同国际社会一道，共同抵制单边主义和保护主义，维护多边贸易体制、共建开放型世界经济。

问：美英法三国周六对叙利亚发动了导弹袭击，中方对此有何进一步回应？

答：关于你提到的问题，我们已于4月14日正式表明中方立场，相信你已经注意到了。我愿再补充强调几点：

第一，《联合国宪章》对于在何种情况下使用武力有明确规定。美、英、法对叙利亚发动军事打击，违反禁止使用武力的国际法基本原则，有悖《联合国宪章》。现代国际法禁止对非法行为采取武力报复措施，以“惩罚或报复使用化武行为”为由对叙动武不符合国际法。绕开安理会以单边“人道主义干涉”为由对他国动武也不符合国际法。我们注意到美英法内部也有不少声音对有关军事打击行动的正当性和合法性提出了质疑和批评。

第二，以化武为由对别国动武，历史上有伊拉克问题的前车之鉴。历史的教训应该汲取，以前的悲剧不能重演。我们注意到，你提到的三个国家有关高官都说“极有可能”是叙政府使用了化武，或者说“正在寻找证据”。我们认为，拿这样的“有罪推定”为由来对一个主权国家发动军事打击是不负责任的。叙利亚化武问题需要真相。

第三，中方在化武问题上的立场是非常明确的。我们反对任何国家、任何组织、任何人在任何情况下出于任何目的使用化学武器，主张要对叙疑似化武事件进行全面、客观、公正的调查，得出经得起历史和事实检验的可靠结论。我们支持禁化武组织派遣调查组赴叙利亚实地调查，在得出结论之前，各方都不能预判结果。

最后，我想再次强调，叙利亚问题军事解决没有任何出路，政治解决是唯一现实选择。动辄诉诸武力只会加剧地区局势动荡，使问题更加复杂难解。有关方面应切实汲取教训，避免重蹈覆辙。

问：据路透社报道，12日，美国商务部长罗斯在美洲国家企业家峰会上称，美不会将拉美地区领导权让给攫取本地区丰富自然资源的国家，拉美与美国开展贸易获益更多，中国从拉美主要进口原材料和农产品，而美主要进口高附加值产品，对当地经济更有益。中方对此有何评论？

答：鞋子合不合脚，只有穿鞋的人自己知道。中国是不是拉美国家的好合作伙伴，只有拉美国家人民最有发言权。

中拉经贸合作是平等的、互利的、真诚的。中拉合作秉持平等互利、合作共赢理念，不针对第三方。中国不打地缘政治小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖，从来不会动辄拿贸易战威胁其他国家。事实已经证明，中拉合作符合中拉双方共同利益和愿望，聚焦共同发展，成果是互利共赢的。中国已经是拉美第二大贸易伙伴。中国企业累计为拉美国家创造了180多万个就业岗位。对此，拉美国家人民有非常响亮和明确的声音。希望美方有关人士能够虚心聆听。

正如习近平主席日前在博鳌亚洲论坛2018年年会上指出的，中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，实行高水平的贸易和投资便利化政策，将进一步放宽市场准入，主动扩大进口。这必将为包括拉美地区在内的世界各国提供更多商机和更广阔市场。我们愿继续与拉美国家一道，不断扩大中拉之间的互利共赢合作。

希望美方有关人士尊重事实和拉美国家意愿，客观看待中拉关系，多做有利于拉美发展的事情，而不是乱扣帽子，更不能将经贸问题政治化。

问：一段时间以来，中印官方互动频繁，是否说明中印关系升温？中方对中印关系未来发展有何看法？

答：今年以来，在两国领导人引领下，中印关系保持积极发展势头，各层级交往密切，各领域合作取得不少新进展。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪日前在上海同印度国家安全顾问多瓦尔举行了会谈。中印经贸联合小组第11次会议、第五次战略经济对话先后成功举行，两国外交部负责人也进行了互访。此外，双方还举行了边境事务、跨境河流等领域工作机制会议。上述互动表明，中印两国拥有广泛共同利益，双边合作大有可为。

中方重视发展同印度的关系，愿同印方一道努力，落实好两国领导人达成的重要共识，牢牢坚持双边关系正确发展方向，更多积累正能量，拓展新合作，推动中印关系健康稳定向前发展。

问：美、英、法对叙利亚的军事打击违反了国际法。中方是否谴责这种做法？

答：关于美、英、法对叙利亚发动军事打击事，中方已经第一时间表明了中方反对在国际关系中使用武力、主张尊重各国主权、独立和领土完整的立场。我们也表明，任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖《联合国宪章》的宗旨和原则，违反国际法原则和基本准则。

问：据报道，中国国务委员兼外长王毅正在访问日本，中日时隔八年举行了中日经济高层对话。你对近期中日关系的改善有何评价？

答：中日关系现在呈现改善势头。王毅国务委员兼外长本次应邀访问日本，是中方对日方一段时期以来采取积极对华政策的回应，希望能够成为两国关系重返正常轨道的重要一步，并为两国下一步高层接触创造条件，做出准备。希望双方保持沟通，共同努力为下一步高层接触、推动中日关系持续改善发展创造条件。

今年是中日和平友好条约缔结40周年，双方应遵守中日四个政治文件原则精神，正确对待历史，恪守一个中国原则，真正把双方互为合作伙伴、互不构成威胁的共识落到实处，确保两国关系沿着正确方向行稳致远。

问：据报道，有人批评中方“一带一路”建设中的融资项目。还有人称，斯里兰卡汉班托塔港未来可能被用作军事基地。你对此有何回应？

答：关于中方“一带一路”倡议及其进展情况，中方已经在各个场合强调很多次了。至于你提到有些人有不同的看法，我想不同的人出于不同的心态、从不同的视角看待同一个事情，得出的结论可能就是不一样的。“一带一路”是一个阳光倡议，希望有关国家都能秉持共商共建共享的原则推进“一带一路”建设，造福人民。

关于你提到斯里兰卡的具体项目，这是中斯两国在平等互利基础上开展的合作项目，对当地经济社会发展是有益的，双方也都有强烈意愿保证项目顺利推进。至于个别人从军事或其他战略角度进行揣测，我认为完全没有任何必要。

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