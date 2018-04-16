非洲裔借厕所被捕 星巴克在美陷种族歧视争议

图为非洲裔男子在星巴克被捕的视频截图

人民网讯 美国咖啡连锁店星巴克日前陷入种族歧视争议。两名非洲裔男子在美国费城的一家星巴克借用厕所遭拒，之后又被警察带走。此事在美国网络上引起很大争议，许多美国网民呼吁抵制星巴克。

据美国有线电视新闻网16日报道，一名费城网民12日将两名非洲裔男子在星巴克被警方铐上手铐带走的视频上传到推特上。这名网民在推特上描述说，两名男子在店内等候朋友，他们未在店内消费想借用厕所，但警察却被叫来将什么也没做错的他们带走。

据报道，两名男子被带到警察局后很快获释。而相关视频发布后，短短数天浏览量超过九百万，引起许多网民对星巴克的声讨，一些网民还呼吁抵制星巴克。

面对巨大的舆论争议，费城警方回应说，警方是在接到“擅自闯入”的报警后来到星巴克的。据店员表示，在被告知未消费不能使用星巴克厕所后，两名男子拒绝离开。警方抵达后，又三次“礼貌规劝”两人离开但仍遭拒，遂将他们带走。

而星巴克首席执行官凯文·约翰逊则于14日晚发表道歉信说，星巴克员工报警的做法是错误的，这一行为绝不代表星巴克的理念和价值观。致歉信还称，星巴克会认真对待此事，从中反思不足，以便面对突发状况时能更妥善的处理。

但星巴克的道歉并未平息人们的怒火。15日，一些抗议者聚集在事发的星巴克分店门口抗议。

费城市长吉姆·肯尼也表态称，“星巴克的道歉不够”。他表示，看到费城以这种形象出现在新闻头条中让人心碎，将责成相关部门核查星巴克公司的政策和流程，看员工培训中是否存在种族歧视的暗示。（蔡雪斌）

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