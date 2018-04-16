“一带一路”框架下的中日合作前景广阔

“‘一带一路’框架下的中日合作”学术研讨会现场 贾文婷摄影

人民网北京4月16日电 （贾文婷）“‘一带一路’框架下的中日合作”学术研讨会14日在京举行，会议由中国社会科学院日本研究所副所长张季风主持。

日本国际协力银行北京代表处首席代表越智干文在研讨会上发表题为《“一带一路”构想和中日民间企业合作的可能性》的主题演讲，提出“一带一路”倡议蕴含着巨大的商机，日本企业在这一倡议下应与中国企业发挥各自优势，在第三国开展合作，实现三方共赢。

越智干文指出，日中两国企业发挥各自优势，携手在第三国开展合作，有效降低项目成本，分散投资风险，同时使第三国获得更高性价比的项目，可以看作是“三赢”的商业模式，因为它给日本、中国及合作国都带来了好处。日中两国有互补的经验可供彼此借鉴，两国需要共同收集和分享合作信息，研究确定双方可合作的具体项目。在进行合作中，关键在于日中企业共享信息、共担成本和风险，建立可靠的商业模式，共同减少不必要的支出。

全国日本经济学会副会长、原中国驻日公使吕克俭表示，“三赢”的商业模式可以理解为风险共担、利益共享的模式。随着“一带一路”建设的不断推进，已有不少日本企业在装备制造、物流、金融等领域与中国企业开展了对接与合作。目前，正在探讨中国的优势产能、日本的先进技术和发展中国家的需求有效对接，合作开拓第三国市场，谋求实现1＋1＋1＞3的效果。

中国社会科学院日本研究所副所长杨伯江指出，日本经济界是推动日本政府对“一带一路”转对态度、开始对“一带一路”展开合作的基本力量。日本企业将是展开“一带一路”框架下对华合作的主导力量，这是由日本方面的方针所决定的。今后，日本经济的力量能发挥到何种程度，能否摆脱非经济因素、特别是政治因素的干扰，在 “一带一路”框架下展开全面的对华合作，进而再次发挥“以经促政”的作用，推动两国互信的构建和关系的整体改善。

杨伯江表示，在“一带一路”新模式引领下的中日合作或者中日＋x的三方、多方合作具有广阔的前景，要实现效果最大化仍需中日双方不懈地努力。

(责编：贾文婷、杨牧)