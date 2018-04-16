日本厚生劳动省将着手调查儿童福利设施中的性伤害问题

人民网东京4月16日电（许永新）据《朝日新闻》报道，日本厚生劳动省日前决定就儿童福利设施中的性伤害问题进行调查。这是由于即使地方政府掌握受害情况，也不存在向国家汇报的机制。三重县被曝在2008年度到2016年度的9年间共发生111起这类问题，厚生劳动省要求相关人员采取对策。

据三重县介绍，在该县的儿童福利设施中，由于虐待等原因而无法与父母在一起的600多名儿童在这里生活。在2008年度到2016年度与性受害问题相关的受害人与加害人共计274人，平均每年发生约12起，约30人卷入其中。

截至到2012年度的5年间发生的51起事件大致情况也已曝光。涉及这类问题的相关人员有144人，其中男性88人，女性56人，年龄从2岁至19岁。其中除了有亲吻、摸下体等情况外还发生过性行为。该县相关负责人表示，虽然数量不算少了，但已经根据具体情况使用行政手段对每件案例进行干预。

日本《儿童福利法》规定，在设施工作的员工如果虐待儿童需要上报给都道府县政府，并予以公布。但儿童之间的暴力问题则没有汇报的义务。如果发生包括性暴力在内的儿童间的暴力，都道府县政府会要求设施方面汇报，但由于担心“容易产生对设施及儿童的偏见及误解”，而不予以对外公布。

在《朝日新闻》要求东京都方面公开信息后，东京都提供了儿童间的“性事故”数据：2015年度（2015年4月至2016年3月）为63起，2016年度（2016年4月至2017年3月）为74起，2017年度4至12月为60起。东京都有63处儿童福利设施，约有3000人在其中生活。东京都相关部门表示，由于没有汇报的标准，所以这些都是之前汇报过的数字。相关人员数量及具体内容、年龄无法对外公布。

厚生劳动省相关负责人表示，此前没有主动接触这种事情，三重县的情况曝光后，有必要掌握包括性暴力在内的儿童间暴力的具体情况。是直接把设施作为调查对象，还是通过都道府县进行调查，现在正在讨论具体的调查方法。

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