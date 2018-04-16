利比亚最高国家委员会主席：利比亚反恐需要国际社会参与 

利比亚民族团结政府的咨询机构最高国家委员会主席迈什里１５日表示，利比亚反恐需要国际社会的参与。

由利比亚民族团结政府有关机构举办的“利比亚国际反恐大会”当天在的黎波里召开，十多名来自外国使团的大使和武官出席了会议。

迈什里在会议上表示，仅仅用军事手段反恐是不够的，恐怖主义蔓延有其思想和文化原因，还需要找到其他应对办法。

利比亚反恐部队指挥官穆罕默德·扎因说，恐怖主义泛滥的根源通常与宗教极端主义、贫穷、失业等有关，必须得到根除。他表示，利比亚反恐部队有能力控制和限制利比亚的恐怖主义活动。

利比亚民族团结政府本月初在首都的黎波里以东发起追击极端组织“伊斯兰国”利比亚分支残余武装分子的军事行动。

２０１６年末，利比亚民族团结政府下属军事组织以及支持它的武装力量将“伊斯兰国”利比亚分支驱逐出苏尔特，该组织残余分子逃往利比亚南部山区和河谷地带。目前“伊斯兰国”武装分子无力对利比亚重要城市发起攻击，但经常袭击军事检查站。

２０１１年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡，目前两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着利比亚西部部分地区；在东部城市图卜鲁格，国民代表大会则与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（记者李远）

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