巴西专家：美财政贸易政策将加剧其贸易逆差

巴西知名私立商学院ＩＢＭＥＣ经济学教授罗伯托·杜马斯·达马斯日前表示，美国扩张性财政政策和贸易保护主义将加剧其贸易逆差，这些政策的方向就是错误的。

达马斯在接受新华社记者采访时说，美国政府将企业税率从３５％降至２１％，从宏观经济学角度来看，如果一国在低储蓄高消费的情况下，减税带来支出的增加将刺激进口需求，从而导致更高的贸易逆差。

同时，达马斯认为，特朗普加征的进口钢铝关税不仅不会增加美国钢铁工人的就业机会，还可能加剧美国贸易逆差。

他认为，技术革新带来生产率提升使得钢铁行业就业机会减少。２０世纪８０年代，生产１吨钢铁需要花费１０个工时。而现在，同样生产１吨钢铁只需要两个工时，因此限制进口并不会明显增加该行业的国内工作岗位。

其次，征收进口钢铝关税会对产业链下游工人产生负面影响。目前美国钢铁行业产业链上游企业雇佣员工人数约１８万人，而产业链下游企业则雇佣了超过３６０万工人。限制钢铁进口会推升国内钢铁下游产品制造成本，削弱卡特彼勒和惠而浦这样的企业的外部竞争力，从而危及产业链下游工人的就业机会。

最后，进口钢铝高关税会增加美国通货膨胀。目前美国失业率降至４．１％，在接近充分就业的同时，政府实施扩张性财政政策，限制进口只会引发通胀。在美联储加快加息步伐的情况下，国内利率的上涨将导致美元进一步升值，从而使美国商品出口竞争力下降，更不利于缩小贸易逆差。（记者 彭桦）

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