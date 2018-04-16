叙利亚民众强烈谴责美英法袭击行动

英美法三国于14日凌晨4时左右，对叙利亚境内多处目标实施了打击，共发射约110枚导弹，造成数名叙利亚平民受伤。袭击发生后，国际社会多方对三国的空袭行动表示了质疑，叙利亚民众也对美、英、法突然发起的袭击表达了愤懑和谴责。

大马士革街头恢复平静

15日，记者走访大马士革市内多地，大部分的街道和设施都运转如常。作为当周的首个工作日（叙利亚的周末是周五、周六，因此周日是每周首个工作日），大部分的商铺和营业场所都选择了正常开门营业。超市、水站和电信营业厅等都运转如常。

一些市民自发在自家门前和街边悬挂叙利亚国旗，以表达对叙利亚主权的捍卫和对西方国家军事袭击行动的抗议。公园等日常的休闲场所，在当地政府的安全提示下，游人数量明显比平时减少，不过还是有部分民众选择了在公园嬉戏。带着两个孩子在公园晒太阳的大马士革居民拉尼娅对记者表示，“14日凌晨的空袭很恐怖，孩子们吓得根本无法入睡，但生活总是还要继续。今天是个好天气，我们还是会出来感受阳光，这会给人带来希望。”

大马士革市内的学校15日都正常开课，但安保措施明显都有所提升，除了校门外安排了专职的护卫人员外，学生们的户外活动时间也相应减少。

对袭击的质疑和谴责此起彼伏

49岁的大马士革居民哈立德对记者表示，“袭击发生时，巨大的爆炸声接连不断。我的妻子吓哭了，女儿躲在墙角瑟瑟发抖，年幼的她根本无法理解究竟发生了什么。我不停地安慰着她们，但其实我心里也很怕，不得不一直喝咖啡来缓解心绪。不到半个小时的时间，我喝了比平时三天都多的咖啡。”他说，美国、英国和法国简直是失去了理智，他们的袭击，除了伤害叙利亚人民外，没有其他任何意义，“但我们不会因此害怕，更不会屈服。”

市内阿巴斯人区的一家水站里，老板尤素夫正在忙碌地为附近居民安排配送桶装水。他表示，“美国人说这里有化学武器，证据在哪里?这就如同当年他们攻击其他阿拉伯国家时一样，随便说个理由，然后就发动战争。这是极为野蛮和不负责任的行为！”他认为，美国作为联合国常任理事国，行事作风与联合国的规则与制度背道而驰，必然会遭到各方的一致谴责。

叙利亚国家电视台时事评论指出，美国对叙利亚实施军事打击，意在通过施压，以获取更多利益。叙方不会任由事态发展，也并不惧怕西方国家的战争威胁。美国的鲁莽行为，将使局势升级。没有任何证据支撑的“化学武器袭击”，只是美国采取行动的“毫无说服力的借口”。

多方质疑攻击合法性

据俄罗斯卫星网15日报道，美国武器控制协会发表声明，负责人达里尔·金博尔和汤姆·康垂曼在声明中说，美国、英国和法国动用导弹打击叙利亚，违反了国际法和美国宪法。声明说，“我们十分担忧美国、英国和法国采取的军事行动，它没有获得美国国会的特别许可。”声明对这一违反国际法的行动表达了担忧，并明确指出，“联合国宪章禁止对领土完整或政治独立的国家进行威胁或者动用武力，这部分联合国宪章有三种例外，没有任何一个例外符合这次的情况：叙利亚没有同意，美国国家安全委员会没有批准空袭，美国没有按自卫程序行动。”声明呼吁美国政府重返在联合国进行政治调解叙利亚问题的进程。

15日，大马士革东北部的拜尔宰区遭袭的一座科研中心外，该中心制药和化学工业发展部主任赛义德对多家媒体表示，“美国人说这里有化学武器。假如真有化学武器，我们怎么可能还站在这里？”他背后的科研中心在14日凌晨的袭击中已被完全摧毁，凌乱的瓦砾和废墟，此时满目望去，尽是一片狼藉。

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