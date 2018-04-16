中美商界期待尽快结束贸易战

人民网纽约4月14日电（记者 李晓宏）在美国对华贸易争端升温之际，美国中国总商会主动发声，近日在纽约召开在美中资企业高管会议，邀请美国商界和媒体听听中方声音。中国银行、中建、玉皇化工、三一重工、比亚迪、中远海运、绿地控股、金地集团等在美公司负责人与会，华尔街日报、彭博、汤森路透、美国全国广播公司财经频道（CNBC）、华盛顿邮报等美国媒体以及当地中国媒体记者参加了会议。

与会中美商界人士普遍担忧，特朗普政府提出的关税措施和限制中国在美国投资，不能解决问题，反而会对中美经济甚至全球经济带来更大伤害，一致希望尽快结束这场贸易对垒。

“贸易战没有赢家。”美国中国总商会会长徐辰表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，两国从不断增长的双边贸易和双向投资中获益。中国企业到美国开展投资和收购，是全球经济一体化大背景下的企业自主选择，完全遵循商业考虑和市场化原则。

据介绍，随着中国对美投资迅速增长，美国中国总商会已拥有超过1500家会员企业，其中，60%为中资企业，40%是与中国有业务往来的跨国企业和美国当地企业。近年来美直接投资的民企增多，2016-2017年，中国对美投资企业中，70%是民企。

如今，中资会员企业在美雇佣员工超过20万人，为当地经济发展发挥了积极作用。比如海尔集团并购GE（美国通用电气公司）家电、福耀集团改造GM（美国通用汽车公司）一个长期闲置的装配线，都避免了当地工人的失业。中建落户新泽西、玉皇化工在休斯顿的绿地投资、三一重工和比亚迪在美建厂、中石化与阿拉斯加州签订的430亿美元油气合同等，都为当地带来大量就业和税收。

“美国逆差问题不是中美贸易所特有的，自1976年以来，美国对全球贸易一直存在逆差，如今每年达8000亿美元左右，根本原因是美国内需为主的经济结构或者说是总需求大于总供给的状况决定的。”徐辰表示，以国家安全为名，行保护主义之实，只会扭曲市场，错失商机，削弱自身竞争力。

美国媒体说，华尔街向特朗普发出警报，别打贸易战，别对美国科技类企业如亚马逊再撕扯了。

与会商界人士认为，继续保持和增强美国企业的比较竞争优势，仅靠关税政策保护是缺乏持久力的。解决贸易赤字问题，不能依靠贸易保护主义这种简单粗暴的方法，而应该通过更加积极务实的举措，比如双方应更进一步扩大市场开放的大门。

中国3月结束的两会释放了进一步扩大对外开放的信号。今年下半年，中国将在上海举办首届中国国际进口博览会，为包括美国在内的各国拓展对华经贸开辟更广阔的空间。

“中美两国经济发展需要更开放、更包容、更平衡和可持续的经济全球化环境，并让所有国家平等地分享全球化带来的红利。”徐辰说，希望这一场中美贸易争端，能转化成我们深化改革和扩大开放的动力。

(责编：樊海旭、杨牧)