老布什夫人芭芭拉·布什病重放弃治疗

老布什和夫人芭芭拉·布什（图片来源于网络）

人民网讯 据美国有线电视新闻网（CNN）4月16日报道，美国前总统乔治·赫伯特·沃克·布什（老布什）的妻子、美国前第一夫人芭芭拉·布什健康恶化，将不再寻求额外的医治。

老布什的办公室15日说，92岁的芭芭拉最近一直在住院治疗，在与家人和医生商量之后，老布什夫人决定在休斯顿的家中进行“舒适护理”。声明说：“对于那些了解芭芭拉的人来说，她在健康不佳时一直坚如磐石，不为自己担忧，而是挂念别人。”声明未具体说明芭芭拉最近接受了哪些治疗，但CNN报道称，她患有慢性阻塞性肺病（COPD）和充血性心力衰竭。另据法新社报道，在过去几年中，芭芭拉曾因甲状腺疾病和支气管炎而住院。

芭芭拉·布什（图片来源于网络）

芭芭拉·布什一直被认为是布什家族这个美国显赫政治家族的核心人物。不仅丈夫当过总统，芭芭拉还是另一位美国前总统——小布什的母亲。她也是唯一一位见证了丈夫和儿子的总统就职仪式的美国女性。芭芭拉以说话强硬、幽默和直言不讳著称。2010年，在被问到如何看待时任阿拉斯加州州长莎拉·佩林可能参选2012年总统竞选时，她直接“泼冷水”说：“我觉得她在阿拉斯加州很开心，希望她能继续待在那儿。”（老任 李阿茹娜）

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