厄瓜多尔三位记者遭贩毒武装组织绑架 已遇害

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人民网讯 据法新社报道，被哥伦比亚一贩毒武装组织绑架的三名厄瓜多尔记者目前被证实已遭杀害，哥伦比亚和厄瓜多尔两国军方4月14日联手在边境森林围剿该武装组织。
报道说，厄瓜多尔《商报》三名遇害记者均为男性，今年3月26日，他们在哥伦比亚图马可地区遭70-80名贩毒组织成员绑架。该组织活跃在哥伦比亚与厄瓜多尔相邻的边境区域，这个区域素以种植可卡因著称。
这三名记者遇害的消息14日获得证实，哥伦比亚和厄瓜多尔政府立即决定联合发起大规模围剿该组织的行动。（老任）
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