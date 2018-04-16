首次！日本国家档案馆公开三千余731部队成员实名名簿

日本国立公文书馆(相当于国家档案馆)公开了“731部队”留守名册中3607名成员的真实姓名。日本《京都新闻》15日报道称，日本“要求京都大学对731部队军医所授学位进行核实之会”14日在京都大学召开记者会，宣布这一消息。报道援引日本学者的话说，几乎所有队员实名被披露尚属首次，这是全面了解“731部队”构成的最珍贵资料。在二战结束70多年后，日本政府保管着详细的“731部队”档案一事首次得到确认。

外界此前曾多次要求日本政府公开“731部队”资料。2016年，日本政府公开部分资料，但以“家属以及战犯家属会被找到”为由将很多部分作涂黑处理。今年1月，在外界的持续要求下，日本政府公开距二战投降半年前制作的“731部队”名册。而这次公开的名册最为全面。日本共同社报道称，此次公开的是以“731部队”为中心的“关东军防疫给水部”的“留守名簿”，记载着52名军医、49名技师、38名女护士、1117名卫生兵等的实名、级别和联系方式。

14日，“要求京都大学对731部队军医所授学位进行核实之会”还举办题为“学者协助战争之时——关于731部队人体实验”的演讲会。日本《产经新闻》称，在演讲中，该组织成员、神奈川大学名誉教授常石敬一指出参与过“731部队”实验的京都大学学者们论文中的“蹊跷之处”。比如，获得京都大学博士学位、日本旧陆军军医少佐平泽正欣的论文是关于感染瘟疫细菌的跳蚤，而这种跳蚤是石井部队通过人体实验制造的主要生物武器。此外，论文在提及实验过程时说，“猴子反映说头疼”。常石敬一质疑这个记述很令人吃惊，使用活人做实验的嫌疑十分明显。

《环球时报》记者查阅看到，不少资料和日媒报道显示，臭名昭著的“731部队”成员很多是从京都大学招募的医学人员。这些人把在各种人体实验中获得的数据、成果等作为毕业论文内容，获得京都大学授予的学位。“731部队”队长、日本旧陆军中将石井四郎就系京都大学医学系出身并获得博士学位。

对于这种做法，日本滋贺医科大学名誉教授西山胜夫、名古屋大学教授池内了等人本月2日成立“要求京都大学对731部队军医所授学位进行核实之会”，要求京都大学审查或取消给“731部队”相关人员授予的学位。目前，他们正在征集签名，打算今年7月正式向京都大学校长和医学系主任提出审查要求。（李珍）

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