全球200多个城市共品中国茶

桃源县茶农采茶。

首届世界茶节，成都品茶周活动现场。

采茶女表演采茶。

茶艺师表演桃源红茶的冲泡技艺。

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。

“在国家实施乡村振兴的战略中，茶业占据了非常重要的位置，扮演着极其重要的角色，也迎来了难得的历史新机遇。”湖南大茶视界控股有限公司董事局主席刘健介绍，“中华茶祖节——第二届世界茶节暨4·20全民品茶周”自4月14日至25日在全世界200个城市上演。

助力乡村振兴

“满屋春色关不住，一股茶香出墙去。”湖南桃源县茶业协会相关负责人表示，世界茶节不仅推动了桃源县茶产业的发展，扩大了销售，增加了茶农收入，更是有力地推动了乡村振兴。

据了解，桃源茶产业多位于偏远的山区，茶叶也是乡村茶农仅有的收入来源。“在2017年举办第一届世界茶节前，桃源茶叶鲜叶收购价格为40元一斤，今年一开春，茶叶的收购价格便涨到了60元一斤，并且还呈现不断上涨的行市。”桃源县茶农刘根生表示。

桃源县新发展茶叶基地2000亩，全县茶园面积已达到15万亩，总产量1.7万吨，产值6.68亿元。相比去年，产量增加2000吨，产值增加7800万元；同时，2017年，全县共生产、加工茶叶5万吨，总产值达15亿元。

湖南君和茶业有限公司负责人表示，去年世界茶节暨4·20全民品茶周，让桃源红茶火了，他们的茶叶卖断了货，所以大家对今年第二届世界茶节暨4·20全民品茶周非常期待。

在刚刚结束的两会上，全国政协委员、九三学社湖南省委副主委李云才提交提案，建议将每年谷雨节或4月20日定为“中国茶节”。

随着国家“一带一路”和“互联网+”机遇，中国茶产业将伴随茶叶文化外交与世界接轨。在此背景下，有识之士开始着手打造世界性的“茶节”，恢复中国茶文化的昔日辉煌。

湖南大茶视界控股有限公司正式向全世界的茶界发出“英雄帖”，于2018年4月14日-25日在全球200个城市同步举办“中华茶祖节——第二届世界茶节暨4·20全民品茶周”，打造茶行业专属节日，让世界感知中国文化。

中国茶叶与世界接轨

“中华茶祖节——第二届世界茶节暨4·20全民品茶周”在第一届的基础上，进行了全面升级，规模进一步扩展，众多茶商来到现场进行商务洽谈，进一步弘扬茶叶在世界的影响力。4月15日，“中国茶祖节——第二届世界茶节暨4·20全民品茶周”在湖南省桃源县举行开幕式，期间在全世界200个大城市同步上演。预计整个活动参与人数过百万，影响人群过3000万。

12天，200个城市联动，“4·20全民品茶周”已经成为宣传中华传统文化的载体，是一场全民文化事件。据介绍，目前全球有160多个国家和地区近30亿人饮茶，茶叶受众巨大。

刘健介绍说：“我们组织这次活动，把中国茶文化输出到世界各地，让全世界的人，特别是年轻人来喝茶，一方面，传播了中国茶文化，希望能找到茶文化的传承者，另一方面，就是培养未来的茶叶消费者。”

刘健坦言，今昔对比可以发现，相对于古丝路时代的辉煌，中国茶目前所处的境地颇为尴尬，在国际上没有太多的话语权，缺乏能够叫得响、记得住的品牌。

从更广的视角看，茶不仅是一种饮品，更代表着一种文化。整体来看，中国茶要取得成功，其实并不复杂，其密码就在于标准化、品牌化、生活化，不仅要找到合适的目标消费群，而且要提供合适的产品形态；不仅发展了茶产业，更传播了茶文化。

“推动中国茶叶更好地‘走出去’，首先需要创新理念，打好文化牌。世界茶节就是利用‘互联网+’的思维，让中国茶文化走出去，让年轻人也爱上喝茶。”刘健表示，对中国茶企来说，卖茶叶不单单是卖原料、卖产品，而应提升到推广文化和生活方式的层次上。

中国茶要“走出去”，还须秉持“生活方式营销”的品牌建设思路，让茶产品更好地融入当地人的生活。中国茶开拓国际市场，必须与国外的饮茶习惯相融合，针对出口目的国的技术标准、质量监管和消费习惯，研发适销对路的茶产品，最终补齐中国茶产业品牌和市场的短板，从茶叶大国迈向茶叶强国。

“当下，迎来了难得的历史机遇，中国茶业产业将伴随茶叶文化外交与世界接轨。我希望，所有茶行业的朋友，以时不我待的历史使命感，共同推动中国走向世界。”刘健向茶界发出呼吁。（陈沁星）

(责编：李阿茹娜(实习生)、杨牧)