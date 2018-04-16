突出中国风范 弘扬文化自信

第八届北京国际电影节15日晚在北京雁栖湖国际会展中心开幕，开幕式上还首次发布了中国电影大数据。从15日到22日，北京国际电影节将以热情开放的姿态、世界级专业水准，将电影艺术分享给中外来客。

本次电影节突出中国风范、首都情怀，展现文化自信。据介绍，本届电影节共推出七大主体活动，包括主竞赛单元“天坛奖”评奖、开幕式、北京展映、北京策划·主题论坛、电影市场、电影嘉年华、闭幕式暨颁奖典礼。

作为本届电影节的重头戏，“天坛奖”邀请7位世界著名电影人担任评委，其中，王家卫担任评奖委员会主席。将评选出最佳影片奖、最佳导演奖等10个奖项，在闭幕式上公布。

电影节期间，“北京展映”活动将于4月6日至22日在北京地区32家电影机构、高等院校举行。此次展映在全球范围内遴选近500部多题材、多风格、多国别的优秀影片，按照艺术赏析、大众娱乐、国际交往等设置展映单元，展映活动以惠民票价，线上线下同时售票，服务影迷和电影节嘉宾。

北京策划·主题论坛将举行4个主题论坛：中外电影合作论坛将研究探讨合拍电影的市场定位和联合制作等话题，国际影业集团高峰论坛将深入分析全球电影产业发展现状，电影科技国际论坛将探讨科技与电影的深度融合发展，“探寻电影之美”高峰论坛将深入探究电影艺术的创作规律、美学品格、审美价值和社会功能等。

本届电影节还将聚焦电影市场，针对中外重点企业、重大国际合作项目、制片人、发行商、投资机构，开展招商展会、项目创投、行业对话、特约活动和签约仪式等活动，着力构建电影要素、项目创投两大交易平台。

本届电影节纪录单元，将于16日全面启动，由中国人民对外友好协会出品的纪录片《飞虎之心》将在纪录单元进行首发。

与电影节同时推出的活动——电影嘉年华设在怀柔，为包含电影时光广场、寻梦长廊、造梦空间、电影增强现实互动展示等内容的六大区域16个板块共29项体验和展示活动。（记者 朱竞若、魏薇）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 08 版）

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