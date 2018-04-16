美国对华贸易逆差根源在其自身（大家手笔）

一直以来，中美经贸问题都是中美关系中的焦点问题。当前，中美经贸正处在一个非常危险的时刻，美国不仅对从中国进口的钢铁和铝产品征收高额关税，而且挥舞301调查“大棒”，决定对从中国进口的约500亿美元的商品加征关税，并限制中国企业在美国正当的投资并购。美国上述做法，明显违反国际贸易规则。如果美国一意孤行，不仅会将世界第一大、第二大经济体拖入贸易战，损人不利己，而且将给全球贸易秩序和世界经济带来巨大冲击，损害世界各国人民利益。美国应该深刻认识到，作为发达国家和世界第一大经济体，大要有大的样子，应当负起大国责任、展现大国担当，不能自己国内出现问题却把责任推到别人身上，自己得病却让别的国家甚至世界人民吃药。

推动中美经贸健康稳定发展符合中美两国利益，中美之间巨额贸易往来给两国人民带来了实惠，实现了互惠互利。同时，由于中国出口美国的大部分商品是物美价廉的日用消费品，缓解了美国的通货膨胀压力，降低了美国人民的生活成本，对美国中低收入人群是十分有利的。据测算，2015年，仅从中国进口日用品一项就为每个美国家庭平均节省了2850美元的花销。2008年国际金融危机爆发以来，中国企业赴美投资的积极性不断提高，中美在投资领域日益成为重要伙伴。截至2016年底，中国大陆企业对美投资存量达到605.8亿美元。

对华贸易逆差，是美国对中国产生不满并在经贸问题上频繁搞小动作的主要原因。其实，美国应当冷静、客观地认清其对华贸易逆差产生的根源，找准症结所在，然后开好药方。应该说，美国对华贸易逆差的根源不在别人，而在美国自身。首先，长期以来，为了追求利润最大化，美国将众多低端制造业转移到发展中国家，而把研发中心和高端制造业、高端服务业留在本国。这种经济结构使美国稳居全球价值链高端，成为全球利润分配中的最大获利者，同时也必然会催生美国对中国等发展中国家物美价廉商品的旺盛需求，很多贸易逆差由此产生。多年来，美国按自己的意愿进行经济布局，既赚取了巨额利润，又尽情消费中国等发展中国家提供的大量物美价廉商品，可以说是占尽便宜。现在，美国却忽然认为这成了问题，而且不怪自己却怪别人，要对从中国进口的商品加征关税，其逻辑实在匪夷所思，其做法显然不能治好自己的“病”。其次，美国的统计方法存在很大问题。美国从中国进口的笔记本电脑等商品，很多是美国企业在中国的子公司生产的，大部分利润已被美国公司赚取，却要把整个商品的报关价格都统计在中国对美国的出口额里，这显然夸大了贸易逆差。最后，也是最重要的一点，既然美国不喜欢对华贸易逆差，那就应当自己发展低端制造业，通过自主生产满足本国需求；同时，多向中国出口中国需要的高科技产品，冲销贸易逆差。但美国的做法却是在诸多高科技领域采取对华限制出口政策。自己需要的商品不愿意生产，别人需要的商品又不肯卖，怎么可能没有贸易逆差呢？

认清美国对华贸易逆差产生的根源就可以知道，解决美国对华贸易逆差问题其实很简单：美国应根据国内需求调整产业结构，多生产本国人民需要的产品以减少进口；同时，放开对中国等国家的高科技产品出口限制，扩大出口。不理智地强迫别的国家与自己打贸易战，并非解决贸易逆差问题的有效途径。

中美两国是世界前两大经济体，互为举足轻重的经贸伙伴，合则两利，斗则两伤，发生贸易战必然会两败俱伤，这是中美两国人民和全世界人民都不愿意看到的。美国应改变不理智的做法，遵循国际贸易规则，坚持互惠互利、合作共赢，通过对话协商解决贸易问题，与中国一道担当起大国责任。

（作者周世俭：清华大学中美关系研究中心高级研究员）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 07 版）

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