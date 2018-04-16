深刻把握新时代坚持总体国家安全观的重要意义

国家安全是安邦定国的重要基石，维护国家安全是全国各族人民根本利益所在。坚持总体国家安全观，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国国家安全理论的最新成果，是维护国家安全的行动纲领和科学指南，对决胜全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有深远的重要意义。

坚持总体国家安全观是新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求

坚持和发展中国特色社会主义，保证国家安全是头等大事。中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的鲜明主题。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央一以贯之坚持和发展中国特色社会主义，以实现中华民族伟大复兴为历史使命，统筹国内国际两个大局，统筹发展安全两件大事，举旗定向，谋篇布局，迎难而上，开拓进取，国家安全全面加强，为推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了坚强保障，中国特色社会主义进入新时代。

新时代踏上新征程。中国特色社会主义进入新时代，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。但中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。近代以后，中华民族复兴进程曾多次被打断，给我们留下了深刻警示。历史机遇稍纵即逝，风险挑战如影随形。前进道路不可能一帆风顺，越是接近奋斗目标，前进阻力和风险压力就越大。在新征程上，还有许多“娄山关”“腊子口”需要跨越，还有许多“雪山”“草地”需要征服。这就要求我们必须付出更为艰巨、更为艰苦的努力，一以贯之增强忧患意识，做到居安思危、知危图安，越是取得成绩的时候，越是要有如履薄冰的谨慎，越是不能犯战略性、颠覆性的错误，确保中国特色社会主义伟大航船胜利驶向光辉的彼岸。

新时代提出新答卷。习近平总书记指出：“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”确保我们党永不变质，确保红色江山永不变色，确保人民日益增长的美好生活需要不断满足，确保历史机遇不失之交臂，确保中华民族伟大复兴进程不被滞缓打断，既是全体中国人民的共同心愿，也是新时代提出的根本要求。当前，我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂，各种可以预见和难以预见的安全风险挑战前所未有。面对波谲云诡的国际形势、复杂敏感的周边环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务和向第二个百年进军的目标要求，必须深刻认识我国社会主要矛盾变化是关系全局的历史性变化，把住人民日益增长安全需要的基本面，瞄准不平衡不充分的聚焦点，认清国家安全新形势新任务新要求，立足国际秩序大变局来把握规律，立足防范风险的大前提来统筹，立足我国发展重要战略机遇期大背景来谋划，牢牢掌握维护国家安全的战略主动权，有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，进行具有新的历史特点的伟大斗争，交上人民满意的新答卷，书写中国特色社会主义的新篇章。

坚持总体国家安全观是习近平新时代中国特色社会主义思想理论创新的重要方面

新时代提出新课题，新课题催生新理论，新理论引领新实践。这是新时代坚持和发展中国特色社会主义的内在逻辑。党的十八大以来，在波澜壮阔的伟大实践中，习近平总书记高度重视国家安全，深刻总结国家安全的基本经验，科学把握国家安全的内在规律，敏锐洞察国家安全形势的新变化新特点新趋势，创造性提出总体国家安全观，深刻揭示了中国国家安全的本质，实现了我们党在国家安全理论上的历史性飞跃。五年来，国家安全全面加强，国家安全体制机制之所以能不断健全，国家安全法律体系之所以能逐步形成，国家安全战略之所以能发展完善，国家安全能力之所以能显著提升，根本就在于有总体国家安全观的科学指引。

党的十九大报告明确“坚持总体国家安全观”是新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略之一。这是党的十九大报告的重要历史贡献。坚持总体国家安全观，既是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，又是落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实践要求，既体现了“八个明确”的精神实质和丰富内涵，又与其他“十三个坚持”紧密构成了基本方略的科学体系，从国家安全角度科学展开回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义的重大理论和实践问题。这充分体现了我们党对国家安全认识的新高度，充分体现了我们党对党和国家事业全局的全新把握和长远擘画，充分体现了我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律认识的进一步深化，成为习近平新时代中国特色社会主义思想理论创新的重要方面。

坚持总体国家安全观，强调以政治安全为根本，就是始终坚持党的领导和中国特色社会主义制度不动摇，把维护制度安全、政权安全放在国家安全的首位，坚决反对一切削弱、歪曲、否定党的领导和中国特色社会主义的言行。强调以人民安全为宗旨，就是要保障人民利益，坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民，不断提高人民的安全感、获得感、幸福感，为人民安居乐业、幸福生活提供坚强保障。强调坚持国家利益至上，就是把维护国家利益作为国家安全的准则，不回避矛盾和问题，不惹事不怕事，不做交易不吞苦果，坚决维护国家主权、安全、发展利益。强调发展和安全并重，就是坚持发展和安全都是硬道理，发展是安全的基础、安全是发展的条件，以发展促安全、以安全促发展，两手都要抓都要硬。强调科学统筹的根本方法，就是要统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全，坚持立足当前与着眼长远相统一、整体推进与突出重点相统一、重维护与重塑造相统一、原则性与策略性相统一，不断丰富完善国家安全体系。

坚持总体国家安全观是推进新时代国家安全实践的行动纲领

坚持总体国家安全观是路线图、方法论，为推进新时代国家安全实践指明了方向、提出了要求。

坚持党对国家安全工作的绝对领导。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征和最大优势。坚持党的绝对领导，是做好国家安全工作的根本原则，是维护国家安全和社会安定的根本保证。“绝对”就是无条件无死角，就是任何时候任何情况下都以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。坚持党总揽全局、协调各方，坚决维护集中统一、高效权威的国家安全领导体制，不折不扣贯彻落实国家安全的重大战略部署。认真贯彻国家安全责任制，强化维护国家安全责任，依法行使国家安全法律法规赋予的职权，做到守土有责、守土尽责。

健全完善国家安全体系。完善国家安全战略和国家安全政策，健全国家安全保障体制机制，加强国家安全工作组织协调。切实维护重点领域国家安全，以政治安全为根本统筹推进各项安全工作，建立健全跨部门跨地区联合工作机制，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动。完善国家安全制度体系，提高国家安全法治化水平，充分运用法律手段维护国家安全。贯彻落实《国家安全法》，在颁布实施《反间谍法》《反恐怖主义法》《境外非政府组织境内活动管理法》《网络安全法》《核安全法》等国家安全法律法规的基础上，加快形成一套立足基本国情、体现时代特点、适应战略安全环境，内容协调、程序严密、配套完备、运行有效的中国特色国家安全法律制度体系。

增强驾驭风险本领。增强风险防控意识，坚持底线思维，与时俱进地认识和把握各种现实的和潜在的重大风险，守住不发生系统性、颠覆性风险的底线，从最坏处着眼，争取最好的结果。牢牢掌握主动权，既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。提高风险防控能力，完善风险防控机制，抓重点、补短板、强弱项，严防风险传导叠加升级，善于解决复杂问题、处理复杂矛盾、驾驭复杂局面。全面贯彻党的群众路线，加强国家安全教育，增强全党全国人民国家安全意识，推动全社会形成维护国家安全的强大合力。

坚持总体国家安全观为推动构建人类命运共同体提供了重要支撑

安全问题是事关人类前途命运的重大问题，中国国家安全与世界和平稳定休戚相关。当今世界正处于大发展大变革大调整时期，和平、发展、合作、共赢的时代潮流更加强劲，各种风险挑战更加严峻复杂。促进和平与发展，首先要维护安全稳定。建设普遍安全的世界是构建人类命运共同体的基本内涵，也是坚持总体国家安全观的价值取向。坚持总体国家安全观强调，树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，坚持自身安全和共同安全相统一，走共同安全道路。这是对传统国家安全观的超越，摒弃了一切形式的冷战思维，打破了弱肉强食的传统逻辑，超越了结盟的传统模式，为建设一个普遍安全的世界提供了中国智慧和中国方案。

安全是平等的。国家不论大小、强弱、贫富以及历史文化传统、社会制度存在多大差异，都要尊重和保障其合理安全关切。各国都有平等参与国际和地区安全事务的权利，也都有维护国际和地区安全的责任。任何国家都不应谋求垄断地区安全事务，侵害其他国家正当权益。安全是双向的、联动的。不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全谋求自身所谓“绝对安全”。安全是普遍的。面对安全威胁，单打独斗不行，穷兵黩武更不行。各国只有加强合作，统筹维护传统和非传统安全，以合作谋安全、谋稳定，以安全促和平、促发展，以对话协商、互利合作的方式破解难题，才能共同应对安全挑战，才能实现持久安全。

中国始终是国际和地区安全的维护者、建设者、贡献者。坚持和平发展道路，追求本国利益时兼顾各国合理关切，谋求本国发展时促进各国共同发展，维护本国安全时尊重各国安全，无论发展到什么程度，永不称霸、永不扩张。恪守尊重主权独立、领土完整、互不干涉内政等国际关系基本准则，尊重各国自主选择的社会制度和发展道路，坚持以对话解决争端、以协商化解分歧，统筹应对传统和非传统安全威胁，反对一切形式的恐怖主义。坚持共建共享，积极推进全球安全治理。支持联合国等国际组织发挥积极作用，支持其他国家特别是广大发展中国家广泛平等参与全球安全治理，继续发挥负责任大国作用，推动全球安全治理体系朝着更加公平、更加合理、更加有效的方向发展。

（作者：孙东方 作者单位：中央党校习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 12 版）

(责编：李阿茹娜(实习生)、杨牧)