提供增长动力　拓宽发展路径（经济观察·聚焦开放共赢②）

数据来源：国家统计局 制图：边纪红（新华社发）

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”近日，习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式和庆祝海南建省办经济特区30周年大会上，宣布一系列彰显扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措，欢迎世界“共享中国发展机遇、共享中国改革成果”。世界看到，中国正坚定不移推进改革开放，而中国经济的发展将给世界共同发展做出新的贡献。

亚洲金融危机和国际金融危机中，中国成为中流砥柱，力挽狂澜而不倒；世界经济复苏乏力背景下，中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。在中国不断发挥的大国作用、展现的大国担当中，世界捕捉到更大的中国机遇，感受到与日俱增的中国影响力和感召力。

“中国还将为推动世界经济增长作出更大贡献”

2013—2017年，中国对世界经济增长的平均贡献率超过30%

40年来打开国门搞建设，不仅给中国带来巨变，也改变了中国与世界的关系。持续稳中向好的中国经济有力地推动了世界经济复苏，有力地促进了世界贸易发展，为世界各国人民带来了前所未有的发展机遇。据世界银行测算，2013—2017年，中国对世界经济增长的平均贡献率超过30%，超过美国、欧元区和日本贡献率的总和，中国经济为世界经济复苏提供了有力支撑。

“中国在全球贸易中的份额大幅增长，不仅仅让中国受益，同时也让世界许多其他国家受益。”新加坡总理李显龙表示。

中国进口需求迅速扩大，有效促进了世界经济再平衡。2013年至2016年，如果不考虑中国经济的影响，世界经济年均增速将放缓0.6个百分点，波动强度将提高5.2%。据世界贸易组织统计，2017年1至10月份，中国进口（按美元计）增速分别比美国、德国、日本和全球高10.4、8.1、7.6和6.5个百分点，去年前三季度中国进口增长对全球进口增长贡献率达17%，进口占全球份额提高到10.2%。

“中国依然是世界经济增长的重要引擎和稳定器。”哈萨克斯坦—德国大学国际问题专家伊戈里·伊万诺夫表示，未来，通过金砖国家、上合组织、“一带一路”倡议等合作机制与平台，中国在继续引领经济全球化的过程中，还将为推动世界经济增长作出更大贡献。

中国消费市场全球增长最快，是世界消费增长的关键力量。近几年，中国最终消费对世界消费增长的年均贡献率已经是世界第一。国家统计局数据显示，2013—2016年，按照不变美元价格计算，中国最终消费对世界消费增长的年均贡献率为23.4%，同期美国、欧元区和日本的年均贡献率分别为23%、7.9%和2.1%。

以旅游行业为例，中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位。2017年中国公民出境旅游1.3亿人次，国际旅游支出达1152.9亿美元。

中国经济发展，带动世界更多的就业。在美国，2000年—2016年，中国企业在9个州投资总额近150亿美元，创造直接就业岗位3.6万个；在拉美，国际劳工组织发表研究报告称，20年来中国通过贸易、投资和参与基础设施建设等方式，为拉美和加勒比地区创造180万个就业岗位；在非洲，国际会计师事务所安永发现，2005年以来，中国在当地创造的就业岗位超过13万个……

拉美加勒比与中国学术研究中心负责人杜塞尔感慨：“中国政府和企业给拉美带来的不仅仅是投资项目与先进技术，更让当地社会和人民生活发生巨大改变。我们期待中国继续通过投资的创新和升级，给拉美和加勒比地区带来更大的变化！”

“中国在很多领域都取得了显著的增长和惊人的成就。我尤其印象深刻的是：全球财富500强企业中，1/5以上的企业都把总部设在中国。”德勤全球主席柯睿尚说。

“中国减贫之路值得其他国家学习借鉴”

7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上

环顾世界，依然有10亿人口生活在极端贫穷的状况中，很多老人、妇女、儿童依然饱受饥饿和贫穷的折磨。中国在减贫方面取得的巨大成就因而具有世界范围内的参照意义。

“中国使数亿人脱贫，这些巨大变化全球罕见。”几天前，联合国秘书长古特雷斯接受人民日报独家专访时如此评价。从1978年到2018年，中国人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，现行联合国标准下的7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上。

这是一份亮眼的成绩单。根据世界银行的报告，从1978年到2014年，中国人均收入增加了16倍，以每人每天生活费1.9美元国际购买力平价计，中国的极端贫困发生率由1981年的88.3%大幅降至2013年的1.9%。

“联合国及世界实现了极端贫穷的人口在2015年之前减半的千年发展目标，这要归功于中国成功地使几亿人脱贫。”联合国前秘书长潘基文说。

这是一份高含金量的减贫方案。联合国助理秘书长、联合国开发计划署助理署长徐浩良说，精准扶贫的有效实施为中国和世界落实联合国2030年可持续发展议程及其17个可持续发展目标作出巨大贡献。

比利时联邦议会比中友好小组主席克里斯蒂安·维耶纳感慨，“在精准扶贫政策的推动下，贫困家庭不仅很快摆脱了贫困，而且有了可持续发展的路子。中国这种优质高效的减贫之路值得其他国家学习和借鉴。”

联合国全球契约组织副主席司徒慕德则提醒人们关注中国的基础设施建设。“中国的减贫工作是从基础设施做起的，道路将不同地方连接起来，形成更大的市场。”

这是一段携手前行的减贫道路。从1950年至2016年，中国累计对外提供援款4000多亿元，实施各类援外项目5000多个，举办11000多期培训班，为发展中国家在华培训各类人员26万多名。在自身消除贫困的同时，中国始终力所能及向其他发展中国家提供不附加任何政治条件的援助，支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困。

“倡议源于中国，但机会和成果属于世界”

100多个国家和国际组织以不同形式参与一带一路建设，80多个国家和国际组织同中国签署了合作协议

放眼全球，当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，人类社会向何处去？

5年前，习近平总书记提出了“一带一路”倡议。“一带一路”不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖。按照共商共建共享原则，所有人都能参与，所有人都能受益。

巴基斯坦总理阿巴西钦佩地说：“‘一带一路’倡议源于中国，但机会和成果属于世界。这是一个互利共赢、共同繁荣的倡议，将会造福我们的子孙后代，也将会塑造21世纪。”

这是一条合作共赢之路。目前，100多个国家和国际组织以不同形式参与“一带一路”建设，80多个国家和国际组织同中国签署了合作协议。

“在‘一带一路’框架下，运输、能源、电信、智能城市和可再生能源、农村发展、金融服务和电子商务等领域的合作非常具有吸引力。此外，‘一带一路’为中国和奥地利在第三方市场开展合作提供了机会。”奥地利总理库尔茨说。

“马耳他的能源来源主要是低效、高污染的柴油，我们没有办法自己解决能源问题。但是中国可以帮我们。上海电力愿意在马耳他投资3.8亿欧元，将来我们的能源主要是天然气。”马耳他共和国驻华大使约翰·阿奎利纳说。

这是一条面向未来之路。中国向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币。中国国家开发银行、进出口银行将分别提供2500亿元和1300亿元等值人民币专项贷款，用于支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作。2017年，中国企业对“一带一路”沿线的59个国家进行了非金融类直接投资143.6亿美元。

德国联邦外贸与投资署总经理于尔根·弗里德里希认为，德国企业的技术与中国企业的资金和市场互为有利补充，有无限合作潜力。“‘一带一路’倡议对在中国发展的跨国企业带来立足中国、辐射全球的发展机遇，更为沿线发展中国家的经济发展和人民生活水平的提高创造有利条件。”阿斯利康全球执行副总裁王磊说。

“积土而为山，积水而为海”。中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。倡议“一带一路”建设，以实际行动推动建设开放型世界经济，中国同世界交融发展的新画卷正在开启。（记者 侯露露 管克江）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 02 版）

(责编：李阿茹娜(实习生)、杨牧)