阿萨德：叙用70年代导弹击退了美国 谁真正落后? 

海外网4月16日电 据俄罗斯卫星通讯社报道，叙利亚总统阿萨德在会见俄罗斯议员时表示，叙利亚武装力量用70年代的导弹击退了美国侵略。

俄罗斯国家杜马与叙利亚议会联络小组协调人德米特里·萨布林引用阿萨德的话说：“我们看到美国侵略，我们用七十年代出产的导弹击退了它。自90年代以来，美国电影一直在播放俄罗斯武器落后，但今天我们看到谁真正落后。”

据悉，特朗普11日曾发推向俄罗斯喊话，吹嘘美国的导弹又新又好又“智能”。“俄罗斯誓言要击落飞向叙利亚的每一枚导弹。准备好吧俄罗斯，导弹会来的，又新又好又“智能”的导弹。你不应该与一个使用化学毒气毒杀民众并享受屠杀的“畜生”为伍！”

据此前报道，当地时间13日，特朗普就叙利亚化学武器袭击事件发表讲话，宣布已下令美军联合英法对叙利亚政府军事设施进行“精准打击”，此后不久，叙利亚首都大马士革传来数声爆炸声，爆炸区燃起烟雾。当地时间14日，在美国联合英法对叙利亚实施军事打击后，叙利亚军队发起反击，并拦截数十枚导弹。

一位支持阿萨德的官员称，感谢俄罗斯发来的警报，遭受空袭的地点已于数日前完成疏散。俄罗斯卫星社称，消息人士表示，西方国家本轮对叙空袭至少造成6名平民受伤。

俄罗斯总统普京就美英法对叙利亚“精准军事打击”发表声明，称这是一次侵略的行动，目前为止，还没有找到任何叙利亚使用化学武器的证据，这一行为会对中东局势造成严重影响。

叙利亚外交部表示西方国家的这种侵略行为只会导致世界冲突不断且威胁世界安全。叙利亚驻华大使称，虽然不抱幻想，但叙利亚将要求联合国安理会对西方国家赤裸裸的侵略行径采取措施。(海外网 张振）

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