“世越”号沉没4年5人仍失踪 文在寅承诺查明真相

中新网4月16日电 据韩联社报道，4年前，韩国发生“世越”号客轮沉没事件，导致数百人遇难，且仍有5名失踪者没能回到家人怀抱。目前，侧躺在木浦新港的“世越”号正在被摆正，失踪者搜寻将继续开展。韩国总统文在寅15日承诺，将彻底查明“世越”号事故真相。

从仁川港出发前往济州岛的“世越”号，于当地时间16日上午8点50分，韩国在全罗南道珍岛郡孟骨岛和巨次岛之间的孟骨水道发生倾斜，并于18日上午11点50分全部沉入水中。

当时船长和乘务员们通过广播要求乘客原地勿动，自己却搭乘海警快艇溜走。在船体不断倾斜，出口涌进海水的情况下，乘客们依然按照广播的指示原地等待救援，失去了最后的求生机会。当时，船上有前往济州岛修学旅行的325名学生、14名教师和104名普通乘客等共476人，有172人获救，295人遇难，9人下落不明。

沉船地点的孟骨水道是出了名的水流湍急的海域，潜水员的水中作业也遭遇困难。在事发209天之后的2014年11月，政府停止搜寻失踪者，开始考虑打捞沉船。在事发近三年的去年3月23日凌晨，“世越”号终于露出水面。之后，“世越”号船体被运至木浦新港，4月11日上岸。

船体上岸后，对9名失踪者的搜寻全面展开。工作人员重点搜寻了3、4、5层的客舱和货舱，用清水清洗淤泥以寻找遗骸，同时在事发海域的搜寻工作也一并开展。在长达7个月的搜寻过程中，有4名失踪者的遗骸被找到并送还给家属，还剩下5人。去年11月16日，一直守在搜寻现场的失踪者家属们召开记者会后各自返回家乡，为失踪者举办了没有遗体的葬礼。

“世越”号船体调查委员会今年2月启动船体摆正作业，这是对操舵室等进行搜寻以及为查明真相对船体进行调查的必要步骤。调查委计划到5月31日完成摆正，之后开展失踪者搜寻，并为确定事故原因对船体进行调查。

另外，调查委还将就船体如何利用征集国民意见后向政府做出建议。目前来看，完整保存船体用于安全教育、保存客舱等船体的一部分、保存船锚等象征性物体等三个方案最有可能。调查委委员长金昌俊说，首先将安全作业把船体摆正，之后到8月为查明事故原因等积极开展调查。

韩国总统文在寅15日社交网站发文称，郑重向“世越”号沉船事故遇难者家属和全国人民承诺，彻底查明“世越”号事故真相。16日，“世越”号沉船事故四周年集体遇难者遗体告别仪式将举行。政府将把打捞上岸的船体摆正后积极搜寻剩下的5名失踪者遗骸。

文在寅表示，他将珍视孩子们留下的价值，力促生命和安全成为全体民众最宝贵的基本权。他誓言遵守铭记“世越”号、建设安全韩国的承诺，并再次向遗属致以诚挚的慰问。

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