在大马士革听民众谈空袭：还是会出来感受阳光，这给人带来希望！

“任务完成!”美国总统特朗普14日在推特上兴奋地说，美国、英国和法国“完美地执行”了针对叙利亚的军事打击。美国军方称，对叙利亚的攻击，总计发射105枚导弹，全部成功命中目标。美英法对叙利亚的空袭在西方舆论场上赢得一些欢呼和掌声，但《纽约时报》却泼来一盆冷水：“任务完成!但在叙利亚的任务是什么？”空袭几乎没有取得任何效果。

《环球时报》记者15日走访大马士革市内多地，大部分的街道和设施都运转如常。一些市民自发在自家门前和街边悬挂叙利亚国旗，以表达对叙利亚主权的捍卫和对西方国家军事袭击行动的抗议。公园等日常的休闲场所，在当地政府的安全提示下，游人数量明显比平时减少，不过还是有部分民众选择到公园游玩。带着两个孩子在公园晒太阳的大马士革居民拉尼娅对《环球时报》记者表示：“14日凌晨的空袭很恐怖，孩子们吓得根本无法入睡，但生活还要继续。今天是个好天气，我们还是会出来感受阳光，这会给人带来希望。”

49岁的大马士革居民哈立德对《环球时报》记者说：“袭击发生时，巨大的爆炸声接连不断。我的妻子吓哭了，女儿躲在墙角瑟瑟发抖，年幼的她根本无法理解究竟发生了什么。我不停地安慰着她们，但其实我心里也很怕。”他说，美国、英国和法国简直是失去了理智，他们的袭击，除了伤害叙利亚人民外，没有其他任何意义，“但我们不会因此害怕，更不会屈服”。

市内阿巴斯人区的一家水站里，老板尤素夫正在忙碌地为附近居民安排配送桶装水。他对《环球时报》记者说：“美国人说这里有化学武器，证据在哪里?这就如同当年他们攻击其他阿拉伯国家时一样，随便说个理由，然后就发动战争。这是极为野蛮和不负责任的行为!”

叙利亚国家电视台评论称，美国对叙利亚实施军事打击，意在通过施压，以获取更多利益。叙方不会任由事态发展，也并不惧怕西方国家的战争威胁。美国的鲁莽行为，将使局势升级。没有任何证据支撑的“化学武器袭击”，只是美国采取行动的“毫无说服力的借口”。

15日，在大马士革东北部的拜尔宰区遭袭的一座科研中心外，该中心制药和化学工业发展部主任赛义德告诉媒体：“美国人说这里有化学武器。假如真有化学武器，我们怎么可能还站在这里？”他背后的科研中心在14日凌晨的袭击中已被完全摧毁，变成凌乱的瓦砾和废墟，满目望去，尽是一片狼藉。

【李潇 温燕 黄培昭 青木 环球时报记者 高颖 陈一 柳直】

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