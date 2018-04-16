韩调查：韩国女性“下嫁”的多了，“高攀”的少了

【环球时报综合报道】一项最新统计显示，在过去35年间，韩国女性“下嫁”给比自己学历低的丈夫的比例大幅增加。与之相反，“攀高学历老公”的韩国女性则大幅减少。

据韩国《朝鲜日报》15日报道，韩国保健社会研究院当天发布《配偶间的社会、经济差距变化以及应对低生育率的方案报告》。报告称，针对1970年至2015年韩国家庭人口总调查的数据分析显示，夫妻双方学历同等的比例从1970年的58.1%增加至2015年的78.5%，夫妻二人学历不同的比例则从41.9%下降至21.5%。值得一提的是，妻子学历低于丈夫的夫妻比例从35年前的41%减少至目前的11%，降幅接近1/4。同时，妻子学历高于丈夫的比例则从过去的0.9%猛增至10.5%。报告分析称，过去韩国女性的大学升学率相对较低，因此大学学历的男性找到同等学历的女性结婚比较困难。但随着韩国整体教育水平、尤其是女性教育水平的提高，同等学历甚至是“女高男低”夫妻的占比均明显增加，这说明夫妻双方的教育水平更趋平等。

不过，虽然韩国夫妻间的学历水平日趋平等，但“男主外女主内”的传统家庭观念和结构却未发生变化。韩联社称，与过去相比，女性在经济收入方面被赋予更多期待，但承担家务劳动以及子女教育的重担却未被丈夫分担。这些“分内事”依旧由女性主要“扛”，导致不少女性对是否生儿育女产生犹豫。

在该报告采访的6对夫妻中，有2名女性为了生育或治疗不孕而放弃职业。还有一些从事自由职业或短时工的女性根本享受不到政府的相关补贴。而即使是有正规工作的女性，有些人在生育时也根本不知道政府有相关补贴政策。报告提醒称，这些案例说明政府有关生育和育儿的扶持补贴政策未及时到位。虽然韩国夫妻的学历水平日益平等，甚至女性强于男性，但韩国社会依旧是丈夫负责养家、女性负责照顾家人的“男主外女主内”结构。报告建议说，政府有必要与时俱进地调整相关政策，比如积极落实旨在鼓励男性参与家务劳动和育儿的制度，以此推动家庭中的夫妻角色真正实现平等。又或者政府应改变韩国社会普遍存在的“超时工作风气”，以便创造工作家庭两不误的社会氛围。(金惠真)

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