法国为防恐袭在小学配备警察？欧洲媒体：完全是在“作秀”

【环球时报综合报道】为防恐袭在小学配备警察？法国尼斯市于16日起在3所小学试行“让警察守卫校园”的做法。市长埃斯特罗斯表示，警察进驻校园能起到震慑恐怖分子的作用，若该做法被证明效果好，将于今秋入学季在全市有需要的小学进行推广。不过此举却遭媒体批评，欧洲电视一台15日称，这完全是在“作秀”。

法国《费加罗报》称，2016年尼斯发生恐袭事件后，该市各小学门口已长期设立保安。校方还为出入校园的人员发放门禁卡，并为所有小学校长在衣领上安装特殊按钮，可在紧急情况下随时启动校园监控。报道称，此次再向校园派驻警察获得教育部长布朗凯亲自开绿灯，且被市长埃斯特罗斯视为可有效震慑恐怖分子的安保新创举。教育部长布朗凯认为，警察可在学校与学生朝夕相处增进交流，这有助改善警察形象。

不过，当地家长理事联合会代表却认为，市长将小学校园当作“安保实验室”，此举的公关效应大于安全需要。家长指出，尼斯市内包括校园周围已有很多巡逻警力，再为校园安排警察实属多此一举。法国警察权益维护工会指出，此次为小学配备的是穿警服但不配枪的警察。一旦发生恐袭，警察不但不能保护学生，反而可能被当作第一袭击目标。教师工会的批评则更加严厉，他们说：“市长先生完全是本末倒置。要提高教学质量，法国学校现在缺的是老师、护士、秘书，而不是警察。”(潘亮)

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