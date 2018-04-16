日本档案馆首次公开731部队3607人实名名簿

【环球网综合报道】据日本共同社15日报道，日本滋贺医科大学名誉教授西山胜夫日前在记者会上透露，国立公文书馆(相当于国家档案馆)公开了记载战时在中国反复进行人体实验的原日军731部队队员等3607人实名的名簿。

西山称:“几乎所有队员的实名被披露尚属首次。为了对研究发挥作用，今后将公布在网页上。”

此次公开的是以731部队为中心的“关东军防疫给水部”的“留守名簿”。该名簿制成于1945年1月1日，记载52名军医、49名技师、38名女护士和1117名卫生兵等实名、级别和联系方式。

2015年起请求公开，最初几乎全部被涂黑，但经过交涉，今年1月除部分联系方式外名簿的几乎全部内容得到公开。

西山等人的团队称，部队军医将校的学位论文“有可能基于人体实验”，以此为由正在开展要求京都大学对学位授予的合理性进行验证的签名活动，近期将向大学方面提出。

1931年9月18日，日本侵略者发动了震惊中外的“九一八事变”。其中，日军731部队是日本军方组建的细菌战秘密部队，是人类历史上最大规模、最灭绝人性的细菌战研究中心，他们惨无人道地使用活人进行实验。去年8月，日本NHK电视台播放纪录片《731部队的真相：精英医者与人体实验》，用真人录音和采访亲历者的方式还原731部队核心成员，在中国秘密开发细菌武器并用于战争的历史。NHK的调查挖出一个新内幕——731部队残忍实验的背后，其实是各大学与日本军方勾结的结果。

今年本月2日，日本名古屋大学名誉教授池内了等学者在京都大学举行记者会，成立“要求京都大学对731部队军医所授学位进行核实之会”，呼吁京都大学对有通过人体实验获取数据、撰写论文嫌疑的731部队军医授予博士学位一事进行核实，并取消其学位。这是日本全国第一例要求大学撤回731部队成员学位的活动。

(责编：樊海旭、常红)