印度有望年底开建首条高铁 票价或为全球最低

印度媒体援引铁路公司官员的话报道，印度首条高速铁路有望今年12月开工，预计2022年投入使用。

【仿照新干线】

这条高速铁路连接印度最大城市孟买和古吉拉特邦首府艾哈迈达巴德，全长505.8公里。2015年12月，日本首相安倍晋三访问印度，日印确定这条线路选用日本新干线模式。

古吉拉特邦日印经济合作项目相对集中，聚集不少日本企业。

高铁线路预计建设12站，耗资1.8万亿日元（约合1052亿元人民币），其中1万亿日元（584亿元人民币）由日方提供低息贷款。

印度国家高速铁路公司总经理阿沙莱·卡雷说，首条高铁建设项目有望今年12月开工。这家企业希望，新线路能在2022年8月15日、即印度独立75周年纪念日投入运营。

卡雷说，印度高铁将仿照日本新干线。为学习日本新干线运营经验，印度将派大约360名官员前往日本，其中80人将获得岗位培训。

【票价“最低”】

卡雷介绍，印度高铁建成后，平均每20分钟将有一趟列车。谈及高铁列车延误时间时，他说：“我想列车延误不会超过40秒。”

按他的说法，高铁届时将分为“经济舱”和“商务舱”两种座位。如果选择“经济舱”从孟买前往艾哈迈达巴德，票价为大约3000卢比（约合288元人民币）。短途旅客票价相应降低，最低大约250卢比（24元人民币），比搭乘出租车便宜。

印度媒体14日报道，上述票价是印度现有同线路铁路普通票价的大约1.5倍，有望成为全世界票价最低的高铁之一。

印度铁路线长度位居世界前列，每天运行大约9000个班次，乘客人次超过2200万。在印度，坐火车是长途旅行的主要方式。

不过，英国殖民时期建造的铁路系统年久失修，事故频发。2016年，146人在一起火车脱轨事故中丧生。政府2012年一份报告说，印度铁路系统每年致死1.5万人。（张旌）（新华社专特稿）

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