和平方舟归来，满载温暖故事（记者观察）

2017年8月29日，吉布提一名女孩主动亲吻医护人员的脸颊。

2017年9月21日，在和平方舟医院船手术室里，医护团队与塞拉利昂产妇拉玛图及“和平”宝宝合影。

江 山摄

2017年11月20日，坦桑尼亚民众在和平方舟上接受检查。

本报记者 李志伟摄

2017年10月22日，在安哥拉罗安达码头，当地民众排队前往和平方舟就诊。

江 山摄

2017年12月28日，浙江舟山某军港，一艘洁白的轮船缓缓靠岸。船身上大大的红十字，彰显着这艘中国海军和平方舟医院船的使命——在过去的155天里，和平方舟航行近3万海里，首次环非洲访问，提供人道主义医疗服务。

在非洲的吉布提、塞拉利昂、加蓬、刚果（布）、安哥拉、莫桑比克、坦桑尼亚，和平方舟医院船所到之处无不掀起强劲的“中国风”。每一次诊疗，每一台手术，都让中国与非洲间的情谊又增进一分。

展开臂膀，人生从此不同

8月的吉布提港，大风裹挟着热浪。尽管夜色已深，船上依然灯火通明，多台手术正在紧张进行中。

那天第一台手术是晚上7点开始的。患者阿普迪卡依只有9岁，来自吉布提多哈雷村。因为触电，他的胳膊严重烧伤并与胸壁粘连，严重畸形。家人带着他到处求医问药，无奈当地医疗条件落后。阿普迪卡依的爸爸说，和平方舟的到来给全家带来了希望。经诊断，阿普迪卡依如果不进行手术，不仅右上肢功能会受限制，而且发育成长会受严重影响。

手术非常成功。医生说，“现在他的上臂与胸壁粘连牵拉部分被分开，前臂肘关节得到松解，以后就可以像正常人一样自由活动上肢了。”阿普迪卡依的爸爸激动得眼泪汪汪，一个劲地用中文说“谢谢”。术后的阿普迪卡依一脸灿烂微笑。展开臂膀，他的人生从此不同。

“等我长大了，我想去中国感谢你们”

65岁的塞拉利昂人哈桑，是一名白内障患者。他在和平方舟上接受了眼部手术。轻轻揭开纱布的一刻，哈桑发现自己重见光明，与在旁陪护的妻子紧紧相拥。“就在昨天，我还没办法正常写字。这个手术只用了20分钟，却改变了我的人生，我深深地感激和平方舟的医生。”

在刚果（布），12岁的少年瓦娃成功接受了脐疝手术。“我们信任中国医生，你们救了我的孩子！”瓦娃的母亲说。瓦娃则在临走前羞涩地说：“等我长大了，我想去中国感谢你们。”

18岁的伊莎贝拉是安哥拉的大一学生。一年前，她的左乳出现了明显的肿块，而且越来越大。医生在麻醉监护下为她实施了左乳纤维腺瘤摘除术。术后的伊莎贝拉恢复良好，她说：“谢谢和平方舟医生，你们治好了我的身体，也给了我新的未来。”

60岁的安东尼奥患有化脓性中耳炎，听力严重下降。他和妻子曾用一年多时间找遍莫桑比克最好的医院，却没能治愈。从新闻上看到医院船到来的消息，安东尼奥一大早就赶来就诊。医护人员为他精心实施了鼓膜修补手术。“现在听儿子的声音很清楚，再也不需要大声说话了。”还在术后恢复中的安东尼奥开心地说。

“你们就是孩子们最好的礼物”

“和谐使命—2017”任务政委金毅说，每到一国，和平方舟除了在船上为民众诊疗，还派出多支医疗分队前往当地的医院、学校、社区、军营、海岛，为更多民众巡诊送药。另外还组成健康服务和文化联谊分队，深入非洲的学校、孤儿院、残疾人中心等地开展联谊活动。这一次，和平方舟环非洲举办了18场文化联谊，场场令人动容。

“在孤儿院，给孩子们一个深情的拥抱、一场欢乐的演出、一件精美的文具、一次贴心的体检，就是给孩子们一个美好的憧憬，让和平友爱的薪火代代相传。”海上医院政工干事、健康服务和文化联谊牵头负责人韩英男说。

2017年11月9日，和平方舟派出了一支由21名医护人员和船员组成的健康服务和文化联谊分队，顶着烈日来到莫桑比克马普托残障人学校，为孩子提供医疗服务并开展联谊活动。面对存在听力障碍的孩子，医护人员表演了手语舞蹈《我和你一样》，一下子拉近了与孩子的距离。在联谊场地的另一侧，一支涵盖儿科、口腔、耳鼻喉、内科等多个科室的医疗分队，正在为孩子们体检和诊疗，并赠送药品。活动最后，医护人员把熊猫玩具和文具送给孩子，勉励他们好好学习，快乐生活，勇敢面对未来。

“感谢和平方舟给孩子们送来健康和快乐，更重要的是给他们带来了希望。孩子们都希望将来去中国看一看，去中国学习。”马普托残障人学校校长科萨表示，莫桑比克的发展得到中国人民的大力帮助，中国永远是莫桑比克的好兄弟。

“和谐使命—2017”任务指挥员管柏林表示，许多非洲小朋友接受了治疗、改变了人生轨迹，未来他们会永远记得中国、永远记得中国人，就像一颗种子在未来生根发芽，长成参天大树。

同时间赛跑的生命接力

雨季的塞拉利昂碧空万里。一场简短而温馨的出院仪式正在和平方舟上举行，海上医院的医护人员向刚成为父母的依巴拉黑尼和拉玛图颁发了孩子的出生医学证明，大家给他们送上童装和熊猫玩具，依依不舍地将幸福的一家三口送下船。

这温馨的画面，是和平方舟医护人员同时间赛跑追回来的。

2017年9月21日是国际和平日，也是和平方舟首访塞拉利昂，为民众免费送诊送药的第三天。

这天，妇产科专家胡电作为医疗分队队员前往中塞友好医院开展诊疗服务。塞拉利昂是世界最不发达国家之一，儿童和孕产妇死亡率都很高。在医院里，胡电遇到了孕妇拉玛图。检查发现拉玛图患有妊娠期糖尿病，血糖很高，胎儿已经有了宫内缺氧的表现，如果不及时手术，随时可能死亡。考虑到当地医院条件有限，胡电建议将孕妇转至和平方舟进行手术。

一场同时间赛跑的生命接力展开了。为了保证拉玛图尽快入院手术，海上医院立即启动应急预案，一个由妇产科、心内科、儿科、麻醉科专家组成的团队迅速建立起来，紧急调配病房和手术室，一切紧张而有序地展开。

当天22点20分，手术正式开始，麻醉、消毒、铺单……8分钟后，随着一阵响亮的啼哭声，约6斤重的婴儿顺利产出，母子平安。

“术中发现，孕妇的羊水几乎没有了，胎盘大范围钙化，脐带水肿、短，还绕颈一周，情况很危险。”胡电曾在汶川震后救援中从死神手里抢回4个地震宝宝，这次又在和谐征途上抢回了一个新生命。

拉玛图看见身旁躺着的宝宝，露出了幸福的笑容。作为父亲和丈夫，焦急等候的依巴拉黑尼感慨万千。“孩子出生在和平方舟上，恰好又赶上国际和平日，那就叫‘和平’吧。”

“入列9年多以来，‘和平’宝宝是我们这艘船迎来的第六个新生命。”和平方舟医院船船长郭保丰说。塞拉利昂总统科罗马得知此事后说：“感谢和平方舟，‘和平’给我们带来了新希望。”

“就像盼着亲人来”

刚果（布）乐手奥朗达在儿子顺利接受医院船医生诊疗后，激动地现场填词编曲，写下了感谢中国医护人员的歌谣，并自发组织乐队在医院船分诊点演唱，用歌声将中国医生的形象传递到大街小巷。

曾在中国学习中医的加蓬三军总医院医生阿迪坎德姆博，在和平方舟上遇见了自己的中国老师——中医专家李伟红，他们又共同为患者诊疗。加蓬总统邦戈在医院船接见了这对师生，称这是非常有意义的故事，体现了加中两国之间的友谊。他幽默地说：“师生携手诊疗，这样中国老师就能够更好地检验一下加蓬学生有多么大的进步。”

莫桑比克国防部政策局亚太事务负责人穆斯塔法中校也曾在中国学习，是北京大学的学生。留学期间，他与一位北京姑娘相爱，如今两人的两个儿子都已经十多岁了。

那天穆斯塔法一大早就带着两个孩子登上医院船，成为当天第一批就诊的人员。“这是中国医院船，是中国的流动国土，也就是你们的外婆家了。”他对两个儿子说。

不一会儿，门诊就排起了长队，走廊过道上挤满了前来就诊的民众。儿科专家仔细询问了兄弟俩的症状，检查后开出了药方。“只要上船做了检查，在北京的妻子就放心了，我心里也踏实了。”穆斯塔法说。这次和平方舟首次访问莫桑比克，穆斯塔法担任联络官和翻译。他说：“我们盼着医院船来，就像盼着亲人来。”

制图： 张芳曼

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 23 版）

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