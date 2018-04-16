宋干节带火泰国旅游业

4月的泰国酷暑炎炎，泰国人民迎来了红红火火的新年。4月13日是泰国新年——宋干节，节日期间泰国举国欢庆，人们互相泼水以示祝福。

以热闹喜庆著称的宋干节每年都会吸引大量外来游客，与当地人聚在一起，泼水狂欢、互道祝福，共同分享迎接新年的喜悦，展望新年美好愿景。外国游客的加入进一步烘托了节日的热闹氛围，同时也带动着泰国旅游业的发展。

据泰国《世界日报》报道，4月11日至17日，泰国机场管理有限公司下辖6座机场的总客流量预计将达到约30万人，每天的航班量平均为2537个架次。相比去年宋干节，旅客、航班数量都有超过10%的增量。据估计，仅廊曼机场11至17日的日均旅客量就将达12万人，高峰可达14万人，日均增加航班745个架次。

据泰国开泰研究中心预计，4月11日至17日七天内，泰国国内旅游收入将达到约155.852亿泰铢（约合31亿元人民币），比去年同期增长15.8%。泰国出境旅游协会副主席郑楚锦接受记者采访时表示，预计今年节日期间到访游客将比往年增加近两成，其中中国游客占有很大比例。泰国旅游和体育部部长威拉萨日前表示，中国游客是将泰国宋干节旅游推向高潮的生力军，目前中国游客在泰旅游已不仅仅停留在阳光海滩和常规路线，而更倾向于追求独特的旅游体验。

宋干节期间选择出境游的泰国人也很多。郑楚锦表示，中国、日本、新加坡、马来西亚等地是这些出境游客的主要出行目的地。在今年2月举办的第二十二届泰国国际旅游展上，包括中国在内的许多国家参展，推出的出境游线路受到了参展观众的好评。目前泰国旅行社的出国旅游团销售状况良好，同时泰国民众出境游也呈现更倾向自由行的趋势。随着飞往中国的直航线路不断开通，廉价航空数量增加，越来越多泰国游客开始将中国作为出境游首选目的地之一。去年，泰国前往中国旅游的人数达到50万，今年旅客数量预计将有小幅增长。

据悉，4月12日至16日，泰国国内旅行社多数出国旅游团基本被预订一空，大型旅行社也开始调整营销计划，加强开拓背包游客市场，推出更多自由行线路。

郑楚锦表示，泰中旅游的发展对泰国经济发展十分重要，中国游客的消费给当地中小企业及个体从业者带来直接经济收入，极大带动了旅游区的经济发展。同时两国的旅游交流也推动了文化交流，在传承“泰中一家亲”传统友谊的基础上促进两国民间情谊更上一层楼。

（本报曼谷4月15日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 22 版）

(责编：袁勃)